Bahia e Grêmio decidem vaga pela semifinal da Copa do Brasil

Bahia e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil de 2019. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 19h15.

No confronto de ida, o placar terminou empatado em 1 a 1, com gols de Everton e Gilberto, respectivamente.

Desfalques para os mandantes

Rogério e Alejandro Guerra são desfalques certos para o duelo contra o Grêmio. O atacante sofreu uma lesão de ligamentos do ombro no treino da última sexta-feira (12) e terá de passar por uma cirurgia.

Guerra teve um estiramento no joelho na partida contra o Santos no último sábado (13). O meia não passará por cirurgia, mas não tem previsão para voltar aos gramados.

A maior dúvida pelo lado do Bahia é da escalação do lateral-direito Nino Paraíba. Após sofrer uma entorse na partida de ida, Nino surpreendeu a comissão técnica ao comparecer no treinamento da equipe na última segunda-feira (15).

Mesmo satisfeito com o retorno do atleta, o treinador do Tricolor de Aço não garantiu que o defensor entrará em campo.

“Ficaria muito feliz (com o retorno), mas não posso garantir que ele estará presente”, afirmou o técnico.

📱AO VIVO - Acompanhe a entrevista coletiva do técnico Roger Machado no Instagram do Esquadrão (@ecbahia) #BBMP

Reforços na equipe

O Bahia apresentou, na tarde da última segunda-feira (15), as contratações de Wanderson (ex-Athletico Paranaense) e Giovanni (ex-Ponte Preta).

O zagueiro que chegou do clube paranaense deve ser relacionado para a partida contra o Grêmio. Já o lateral-esquerdo deve vestir pela primeira vez a camisa do Tricolor de Aço somente no final de semana, devido sua regularização aconteceu após o prazo de inscrição para o torneio.

📱AO VIVO - Acompanhe as apresentações do zagueiro Wanderson e do lateral esquerdo Giovanni no Instagram do Esquadrão (@ecbahia) #BBMP

Força máxima

A preparação do Grêmio para o confronto contra o Bahia para jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil foi encerrada nesta terça-feira (16). Renato Portaluppi contou com todos os titulares no último treino, inclusive com Everton, que viajou junto a equipe e vai para o jogo.

André não marca um gol a mais de 500 minutos, entretanto, Renato Portaluppi não abre mão do atacante na equipe titular. Outro jogador que deve começar na equipe titular é o meia Jean Pyerre, como na partida de ida do confronto.

Diego Tardelli protagonizou uma polêmica com a diretoria do Grêmio. Mesmo após declarações do presidente Romildo Bozan e do diretor jurídico Nestor Hein, o jogador foi relacionado e deve ser uma das opções de Portaluppi durante a partida.

Como é que fica?

Após a partida terminar empatada em 1 a 1, o confronto de ida está aberto. Para se classificar no tempo regulamentar, tanto o Bahia quanto o Grêmio precisam vencer por um ou mais gols de diferença.

Qualquer empate nos 90 minutos leva a decisão do confronto para pênaltis.