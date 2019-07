Rodrigo Santana lamenta eliminação do Atlético-MG: "Por causa do primeiro jogo"

O Atlético-MG bateu o Cruzeiro por 2 a 0 pela Copa do Brasil, no Independência, mas não foi suficiente para avançar às semifinais da competição. No primeiro jogo, o time celeste havia vencido o Galo por 3 a 0, no estádio Mineirão.

Com o placar, faltou apenas um gol para a equipe alvinegra levar a decisão para as penalidades. Conforme o técnico Rodrigo Santana, em coletiva após a partida, o confronto de ia foi determinante para a eliminação do Alvinegro.

"A gente conversou agora no vestiário que temos que cobrar e a entrega tem que ser disso para maior. Hoje, amargamos essa desclassificação por causa do primeiro jogo. Não entramos atentos, por mais que seja um cenário de clássico. No Mineirão os jogadores afirmaram que pareciam que eles estavam mais longe da bola. Já aqui no Independência essa atmosfera e esse calor fazem com que eles estejam mais atentos, levando em conta a necessidade do resultado. A preparação na semana foi muito forte em cima deles e serviu de lição para todos nós", avaliou.

Precisando de três gols para avançar, Rodrigo Santana adotou uma nova estratégia e lançou um time mais ofensivo. No entanto, ele detectou carências na parte tática da equipe, apesar do domínio de posse de bola.

"Nos primeiros 20 minutos chegamos a ter 70% da posse de bola, só que tivemos muita pressa. Tentando entrar dentro do adversário de qualquer forma e começamos a engrenar a partir da primeira metade do primeiro tempo. Precisamos ser mais objetivos e decisivos e trazer o perigo para a área do adversário. Aquela zona de perigo precisa ser mais explorada. Optamos pela entrada do Otero, por ser um jogador mais intenso e o Jair que nos deu mais qualidade na saída de bola. Tive algumas ideias para ir mais ofensivo, mas sabíamos que o adversário era perigoso", disse.

Resta agora, para o Atlético-MG, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Ainda conforme o treinador alvinegro, ele ressaltou a importância de manter o foco e o bom momento no nacional.

"Domingo já tem outra pedreira - Campeonato Brasileiro - aqui no Independência e sabemos da necessidade de se manter na zona de classificação para a Libertadores da América. A cobrança é essa e entre eles - jogadores - também", concluiu.

No próximo domingo (21) o Atlético-MG encara o Fortaleza no Independência, às 16h, pelo Brasileirão. O time de Rodrigo Santana está na quarta posição, com 19 pontos.