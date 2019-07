Com 85% de aproveitamento na Copa do Brasil, Mano Menezes leva Cruzeiro em sua quarta semifinal

Sob o comando de Mano Menezes, o Cruzeiro eliminou o Atlético-MG e está em sua quarta semifinal seguida da Copa do Brasil, a 11ª de toda a sua história na competição nacional. Para o treinador cinco estrelas, não é algo fácil carimbar a classificação, entretanto, destacou que a Raposa saiu mais forte.

“Acho muito difícil classificar duas vezes, até uma. Cada vez vai ficando mais difícil. Todo mundo quer chegar. O objetivo do Atlético era o mesmo nosso. Então, saímos fortalecidos exatamente por isso, por termos passando por um rival local, por chegar de novo”, expressou.

A sequência começou em 2016. O time estrelado passou pelo Corinthians nas quartas de final, mas parou no Grêmio. No ano seguinte, despachou o Palmeiras e o Tricolor Gaúcho. Na grande final, levantou o troféu ao bater o Flamengo, no Mineirão.

Jogadores do Cruzeiro comemorando o título de 2018 (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Em 2018, o Cruzeiro passou pelo Santos, no pênaltis, onde Fábio defendeu todas as cobranças. Logo, veio o Palmeiras nas semifinais, no qual, triunfou por 2 a 1, no placar agregado. A conquista do hexacampeonato foi fora de casa. Diante de 45. 978 torcedores, a Raposa ganhou do Corinthians.

Retrospecto do Mano na Copa do Brasil

Mano na comemoraçãod do hexacampeonato do Cruzeiro (Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

O treinador Mano Menezes possui 22 anos de carreira. O gaúcho gosta dos confrontos da Copa do Brasil. Em 2004 ganhou deste ao levar 15 de Novembro na semifinal. De acordo com o footstats, possui 39 classificações, sete eliminações em 46 confrontos disputados.

Com um aproveitamento de 84,8%, Mano conquistou três títulos na competição: Corinthians (2009) e Cruzeiro (2017 e 2018). Tendo 11 participações, chegou a quatro finais. Ao todo comandou 85 jogos, 48 vitórias, 18 empates e 19 derrotas.