Renato Portaluppi enaltece equipe após classificação na Copa do Brasil: “Dominou a partida”

O Grêmio está na semifinal da Copa do Brasil 2019, a vaga veio na vitória por 1 a 0 contra o Bahia, jogando na Fonte Nova, em Salvador. O gol foi marcado por Alisson aos 20 minutos do segundo tempo e com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho fez 2 a 1 no agregado e agora enfrenta o vencedor de Flamengo e Athletico-PR.

Em entrevista coletiva após a partida o técnico Renato Portaluppi elogiou sua equipe pela boa apresentação e valorizou o domínio gremista durante a partida, principalmente com a disposição tática do time.

"A equipe dominou o tempo todo, valorizamos a posse de bola. O Bahia jogou se defendendo e sabíamos disso, tínhamos que ter calma que os espaços iam aparecer. Tivemos uma ou outra chance no primeiro tempo, no segundo fizemos o gol. Valorizamos a posse de bola mesmo jogando aqui. O comportamento da equipe na parte tática foi muito bom, não só pela valorização da posse de bola, mas o Bahia praticamente não teve chances. Acho que isso tudo demonstra como o Grêmio dominou a partida. Conquistamos a vitória e a classificação".

Ainda sobre elogios, Renato aproveitou para enaltecer a evolução do elenco ao longo do ano e que no momento necessário soube crescer em campo.

"Dou os parabéns para meu grupo. Esse é o Grêmio, no momento que deixam o Grêmio chegar, ele cresce muito. Esperamos crescer mais nas outras competições, porque nosso objetivo é conquistar mais um título esse ano. O comportamento do meu time é esse. Tive uma conversa com 40 minutos com eles, expliquei a necessidade e o quanto era importante a classificação justamente porque conheço esse grupo e, mais uma vez, eles deram a resposta na hora certa".

A questão do rodízio também foi abordada, já que a equipe roda entre titulares e reservas com a maratona de jogos entre meio e fim de semana. Renato Portaluppi assegurou que o Grêmio tem o grupo necessário para alcançar os objetivos.

"É importante não ter um jogador, um time, e sim um grupo e os jogadores estarem bem. Sempre temos problemas de lesão, cartão, então o jogador tem que estar preparado. A briga é sadia, é boa entre eles, sei que posso contar com qualquer um deles. Acho que não importa, todos os jogos serão difíceis. O Grêmio fez a parte dele que é chegar na semifinal".

"Na primeira partida, não foi o Grêmio que costuma ser"

Alisson, autor do gol da classificação gremista e Pedro Geromel, que terminou o duelo como capitão da equipe após a saída de Maicon, falaram com a imprensa sobre a importância e a dificuldade da vaga conquistada. Ambos também falaram da mudança de foco para o clássico com o Internacional pelo Campeonato Brasileiro que acontecerá no sábado (20).

"Foi um empate com uma equipe muito difícil. Na primeira partida, não foi o Grêmio que costuma ser. Foi o que fizemos hoje e fomos coroados com a vitória. Fico feliz também pelo gol. Espero que possamos descansar porque temos muitos jogos pela frente", disse Alisson, autor do único gol.

O zagueiro gremista deixou claro que se dependesse dele jogaria o clássico no sábado, sem precisar poupar o elenco.

"O professor optou por poupar alguns jogadores contra o Vasco, tivemos a felicidade de sair com a vitória. Se precisar, estou à disposição. Todos querem disputar o Gre-Nal. Mas ele é o mais qualificado para fazer a gestão. Deixa quem sabe. Cada um no seu quadrado".