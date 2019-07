Em boa fase, Brasil de Pelotas encara Paraná por vaga na parte de cima da tabela

O Brasil de Pelotas recebe a equipe do Paraná, na noite desta quinta-feira (18), às 21h30, em jogo válido pela 10ª rodada da Série B de 2019. As duas equipes conquistaram vitórias importantes a volta da Copa América. O clube gaúcho surpreendeu o Botafogo-SP, vencendo por 3 a 2 na casa do adversário, e o Tricolor da Vila venceu o líder, Bragantino, em seus domínios, pelo placar de 2 a 1.

Xavante anuncia novo técnico e busca melhorar desempenho diante de sua torcida

Após a saída de Rogério Zimmermann por conta de atrasos salariais, a diretoria do clube gaúcho anunciou Bolívar para a vaga de técnico da equipe. Ele foi apresentado na última segunda-feira e já iniciou os trabalhos no mesmo dia. Junto dele seu auxiliar Patrício agora também faz parte da comissão técnica.



A primeira partida é no estádio do clube, o Bento Freitas, que é conhecido por seu clima hostil aos adversários. Mas nesta edição de Série B, a equipe, agora comandada por Bolívar, não tem feito jus à fama do estádio. Em cinco jogos diante de sua torcida, o Xavante venceu apenas dois e perdeu três, conquistando um total de seis pontos dos 15 disponíveis.



"Mais importante que sistema de jogo e característica de atletas é fazer prevalecer o fator Bento Freitas. É muito clara a paixão da torcida quando enfrentamos, por exemplo, um Grêmio ou Internacional aqui. Queremos isso novamente", disse Bolívar.



O Brasil de Pelotas deve jogar com: Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Leandro Camilo e Ednei (Heverton); Leandro Leite, Carlos Jatobá e Murilo Rangel; Branquinho, Bruno Paulo e Rafael Grampola.

Matheus Anjos não joga e técnico confirma mudança na zaga do Paraná

O técnico do Paraná, Matheus Costa, tem dores de cabeça para escalar a equipe que enfrenta o Brasil de Pelotas, nesta quinta-feira. O primeiro desfalque é o meia Matheus Anjos, que sofreu lesão na panturrilha e deve ficar de fora por cerca de 30 dias. O provável substituto é Alesson, mas João Pedro e Fernando Neto também são opções. Costa comentou sobre a dificuldade quando há desfalques na equipe.



''Não podemos ter somente 11 jogadores, são 38 jogos e vamos ter muitos jogos em sequência, então não podemos depender de 11. Caso saia algum jogador por lesão e suspensão, o jogador que entra tem que fazer e corresponder, porque todos têm qualidade'', disse.

Uma dúvida é na lateral direita, já que o comandante não confirmou se utilizará Léo Príncipe, que teve boa estreia contra o Bragantino, ou Éder Sciola. A dupla de zaga foi confirmada com Eduardo Bauermann e Rodolfo.



"Léo teve pouco período de adaptação, correspondeu e tem característica diferente do Sciola. Para uma estreia foi bem. Não podemos ter e depender de só 11 jogadores. Essa pausa da Copa América nos deu essa condição de trabalhar caso saia algum jogador, o outro saiba o que fazer para corresponder não só individualmente como coletivamente", disse Matheus.



O Paraná deve jogar com: Thiago Rodrigues; Léo Príncipe (Éder Sciola), Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui, Fernando Neto (Alesson), João Pedro e Bruno Rodrigues; Jenison.