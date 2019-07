Dois jogos seguidos em casa: momento decisivo para o CSA

Ocupando a vice-lanterna do Brasileirão com apenas uma vitória nas dez primeiras rodadas, o CSA passa por um mau momento no ano. Com o fantasma da Série B batendo na porta azulina, uma reação é mais que necessária. Para isso, os dois próximos jogos têm importância elevada ao quadrado.

Após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians, em São Paulo, o Azulão agora tem duas partidas seguidas em casa. No próximo sábado (20), às 19h, o adversário é o Athletico-PR. Nove dias depois, na segunda-feira (29), é o Grêmio quem vai a Maceió.

Em entrevista coletiva a última terça-feira (16), o atacante Victor Paraíba não escondeu a responsabilidade de jogar em casa e pediu o apoio da torcida azulina.

"A força deles é essencial. Nos jogos contra Palmeiras e Santos, que foram duas partidas difíceis, a torcida veio e nos apoiou bastante. É nos dar uma força, nos incentivar. Peço que compareçam e torçam até o final porque vamos fazer de tudo para sair com a vitória."

5/6 foram em casa

Dos seis pontos conquistados até aqui, cinco deles foram jogando em casa: vitória sobre o Goiás e empates contra Palmeiras e Santos. Único ponto como visitante foi o empate com o Avaí. E mais um pontinho poderia ter sido ganho contra o Corinthians na última rodada. Entretanto, o time de Argel Fucks abdicou totalmente do ataque, logo os estrantes Alecsandro e Ricardo Bueno ficaram a ver navio em Itaquera.

Dessa forma, pontuar bem diante de Athletico e Grêmio na sequência do Brasileirão é essencial para o CSA seguir na luta pela permanência na elite nacional. Para o treinador recém-chegado, ‘o time já tem uma postura diferente’, porém pode ser uma mais defensiva ainda em relação ao esquema do técnico antecessor Marcelo Cabo, que deixou o time com o pior ataque da competição: apenas três gols marcados em dez jogos.

Junto com Vasco, Cruzeiro e Chapecoense, o Azulão sofreu 16 gols, um a menos que o Fluminense, dono pior defesa da competição.

Dawhan, no foco da imagem, tem identidade com a torcida e está no time desde 2017

Agora, com Nilton suspenso a dupla de volantes será desfalcada e Dawhan pode voltar ao time titular, realizando o desejo de parte da torcida azulina, que não está satisfeita com Nilton e Naldo na frente da zaga. Recém-chegado, Allan Costa foi contratado para formar uma dupla um pouco mais atrás: zaga com Luciano Castán. Porém, as chegadas precisam superar a saída do único jogador capaz de exercer a função de criação de jogadas: Matheus Sávio, negociado pelo Flamengo.

Tendo um planejamento fora do ideal, o CSA deposita suas esperanças nos jogadores que acabaram de chegar, além do novo treinador, responsável por ajeitar o estilo de jogo em função de Ricardo Bueno e Alecsandro.