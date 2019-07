De olho na semifinal do Brasileiro, Janaína pede foco ao Cruzeiro

Com apenas cinco meses de história, o Cruzeiro terá sua primeira decisão em casa. Após vencer o Ceará por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A-2, a equipe estrelada irá receber o alvinegro, no Sesc Venda Nova, neste sábado (20), às 16h.

Tendo a vantagem de poder perder por um gol de diferença, o técnico Hoffmann Túlio afirmou que o grupo não está acomodado e vai entrar com vontade em campo.

“Trabalhamos muito pé no chão. Isso não significa que esquecemos do resultado conquistado lá, mas que temos vontade de conseguir sempre um algo a mais com a camisa do clube. O torcedor pode esperar um time com muita vontade, inteligência e com a parte emocional muito bem controlada”, realçou.

Somando sete vitórias em oito jogos, o time celeste marcou 29 gols e sofreu apenas quatro. Para a lateral-direita Janaína, o grupo conseguiu exercer o que o treinador pediu.

“Fizemos um grande jogo, sabíamos que seria difícil enfrentar o Ceará na casa delas, mas nós conseguimos jogar, conseguimos ter a bola e criar algumas oportunidades. Nosso time sofreu, porém, conseguiu ter foco e paciência. Fizemos tudo que o treinador disse para a gente e conseguimos sair com a vitória no primeiro jogo", pontuou.

A jogadora destacou que o time celeste precisa ficar atento, e assim conseguirão evitar sustos.

"Agora é manter o foco para o jogo de sábado, sabemos que o Ceará vai vir com tudo, vai ser um jogo difícil porque agora são os 90 minutos finais. Temos que concentrar e trabalhar para fazer um grande jogo e sair com o nosso objetivo. Vamos jogar em casa e conto com nosso torcedor para comparecer e nos apoiar”, concluiu.

Caso consiga a classificação, o Cruzeiro irá encarar o vencedor de Grêmio x América-MG, na semifinal da competição nacional.