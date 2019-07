Vitória tenta espantar má fase na Série B contra embalado Criciúma

Pela décima rodada da Série B, o Vitória tenta espantar a péssima na competição nacional. No Barradão, o Rubro-Negro tem como adversário o mediano Criciúma, às 21h30 desta sexta-feira (19), que busca se livrar da zona de rebaixamento e chegar perto do G-4.

Mudanças em relação ao último jogo

Dos nove jogos que o disputou nesta Série B, o Vitória só venceu na segunda rodada (contra o Vila Nova), depois perdeu sete vezes e empatou uma. Campanha que coloca o time baiano na lanterna, com apenas quatro pontos. A grande gota d'água para a torcida soteropolitana foi a derrota para o Cuiabá, por 1 a 0, na rodada anterior.

No comando há cinco jogos (quatro derrotas e um empate), o técnico Osmar Loss já pode contar com Lucas Cândido, recém-contratado, que já tem nome regularizado no BID (Boletim Informativo Diário). Com edema na coxa, Zé Ivaldo está de fora e Ramon é quem ocupará sua vaga na defesa. No meio de campo, Léo Gomes entra no lugar de Marciel e no ataque Marcelo perde posto para Wesley.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Martín Rodriguez; Matheus Rocha, Ramon, Everton Sena e Chiquinho; Baraka, Léo Gomes, Felipe Gedoz e Ruy; Wesley e Anselmo Ramon.

Embalado Criciúma

Com três derrotas, três empates e três vitórias, o Criciúma está no meio da tabela, em 12º somando 12 pontos. Diferentemente do rival desta sexta-feira, o Tigre arrancou nas duas últimas rodadas, conseguindo vencer Brasil de Pelotas e Coritiba.

Léo Gamalho comemorando seu gol contra o Coritiba (Foto: Divulgação / Criciúma)

Treinador dos catarinenses, Gilson Kleina não terá o volante experiente Wesley à disposição, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outro desfalque é Adilson Goiano, com fissura no nariz.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRICIÚMA: Luiz; Marcos Vinícius, Platero, Derlan e Marlon; Liel, Jean Mangabeira, Eduardo, Vinícius e Rei; Léo Gamalho.

Retrospecto recente

Nos últimos cinco confrontos envolvendo Vitória e Criciúma, o retrospecto favorece o time baiano, que venceu os quatro derradeiros jogos (dois pela Série B e dois pela Série A) depois de um empate.