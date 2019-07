Em colocações similares, Vasco e Fluminense fazem clássico em São Januário

Neste sábado (20), Vasco e Fluminense se enfrentam em São Januário pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo que acontecerá às 11h, onde coloca frente a frente o 15º e o 16º da competição.

Reabilitação!

Vasco conta com retorno de Castán para conseguir a reabilitação, após perder para o Grêmio de virada, em Porto Alegre. Os vascaínos vêem o clássico como uma imediata chance de reabilitação, além da oportunidade de bater um rival direto na briga que o Cruz-Maltino tem estabelecido na parte debaixo da tabela.

Sem a possibilidade de contar com o suspenso Rossi, Luxemburgo volta a escalar Marrony. Outra novidade no setor ofensivo é Yan Sasse, que volta a ter chances na equipe titular.

Mas o principal reforço do Vasco está no seu setor defensivo. Após um longo período fora, por conta de uma séria lesão na coxa, Leandro Castán está de volta e formará dupla de zaga com Oswaldo Henriquez. Na lateral-esquerda, Henrique entra na vaga de Danilo Barcelos.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Oswaldo Henríquez, Leandro Castán e Henrique. Richard, Raúl, Marquinho; Yan Sasse, Marrony e Valdívia.

Quebrar série ruim!



O Fluminense não vence uma partida desde a vitória contra o Atlético Nacional pela Sul-Americana, nesse período, foram sete jogos, três derrotas e quatro empates seguidos.

Diniz faz mistério e Fluminense deve sofrer mudanças para o clássico. O Tricolor também não vem de resultado favorável no Campeonato Brasileiro. Após sair na frente no Maracanã, a equipe viu o Ceará empatar, e saiu de campo com um gosto amargo, já que escaparam-se dois pontos.

Com as ausências dos suspensos Ganso e Allan, Fernando Diniz tem quebrado a cabeça para montar o meio-campo e fechou os treinos dos últimos dias. A tendência é que Nenê ocupe a vaga de Paulo Henrique Ganso. Já ao lado de Daniel como volante da equipe, Bruno Silva e Yuri brigam por uma vaga. No mais a equipe que enfrentou o Ceará na última segunda-feira deverá ser mantida.

Provável escalação do Fluminense: Agenor, Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique. Bruno Silva (Yuri), Daniel, Nenê; João Pedro, Yony Gozález e Pedro.