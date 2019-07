Buscando recuperação, CSA recebe o embalado Athletico no Rei Pelé

Neste sábado (20), o CSA recebe o Athletico Paranaense no estádio Rei Pelé, às 19h, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Para respirar na competição, o clube alagoano precisa da vitória para encostar nos times que estão fora da zona do rebaixamento.

Alerta ligado!

O CSA é vice-lanterna da Série A com apenas seis pontos e uma vitória, no qual, amarga a segunda colocação no ranking de pior defesa e a primeira posição no quesito gols marcados. No total, foram apenas três gols anotados e 16 sofridos, perdendo apenas para o Fluminense, que levou 17.

Para não desgrudar do pelotão que está fora do Z4, o CSA terá que vencer o Athletico Paranaense. Para o duelo, o técnico Argel Fucks não contará com Amaral, Cajuru e Celsinho, todos lesionados. Com incômodo no adutor da coxa direita, Luciano Castán será reavaliado antes da partida.

Provável escalação do CSA: Jordi; Adopi, Ronaldo Alves (Luciano Castán), Alan Costa, Rafinha; Jean Kléber, Dawhan, Victor Paraíba; Cassiano, Alecsandro, Ricardo Bueno.

Embalo!

Após a parada para a Copa América, o Furacão venceu o Internacional pela Série A por 1 a 0 e empatou duas vezes com o Flamengo, onde se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Para o jogo contra o CSA, o técnico Tiago Nunes deve escalar um time praticamente reserva, visando o duelo contra o Boca Juniors pela Libertadores na próxima quarta-feira (24). O único titular que deve jogar é o volante Wellington.

Camacho, Márcio Azevedo, Rony e Thiago Heleno estão suspensos e não jogarão. Bruno Leite, machucado, também está fora. Contratado da Ponte Preta por R$ 10 milhões para substituir Renan Lodi, que foi comprado pelo Atlético de Madrid, o lateral-esquerdo Abner deve ser titular na partida.

Provável escalação do Athletico Paranaense: Caio; Madson, Robson Bambu, Pedro Henrique, Abner Felipe; Wellington, Matheus Rosseto, Bruno Nazário; Vitinho, Thonny Anderson, Braian Romero.