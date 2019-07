Querido pela torcida, Dawhan merece voltar ao time titular do CSA?

O CSA está para anunciar o volante João Vitor como reforço na sequência Série A, o que não agradou muito a torcida. Tanto pelo nome quanto pela posição, o time nitidamente carece de um camisa 10 e pontas, pois já há volantes suficientes na equipe. Inclusive Dawhan, que vem perdendo espaço no ano.

Desde a saída de Yuri após o término da Série B, nenhum outro jogador se firmou, e, desde lá, o CSA procura alguém para ocupar a posição definitivamente. Hoje, o titular da equipe é o muito questionado Naldo e muitos acham que o time melhora quando Dawhan entra.

Atualmente, o elenco já conta com seis volantes: Bruno Ramires, Naldo, Nilton, Jean Kleber, Jhonatan Gómez e Dawhan — além de Didira, que já jogou na posição. Para função de primeiro volante, a disputa é entre Naldo, Nilton e Dawhan, e é deste último que iremos abordar.

Dawhan Fran Urano da Purificação Oliveira

O volante tem 23 anos e chegou ao CSA em 2017. De 2017 até hoje, Dawhan fez 94 jogos, tendo 46 vitórias, 31 empates e 21 derrotas, logo um aproveitamento geral de 58%.

Com números consideráveis, o jogador foi campeão da Série C 2017, vice-campeão da B 2018 e bicampeão Alagoano (2018 e 2019), estando inclusive na seleção dos Campeonatos Alagoano de 2018 e 2019.

25 jogos pelo CSA em 2019

Os números mostram uma diferença grande de aproveitamento do CSA com e sem Dawhan em 2019, o que faz questionar se o time não já tem no elenco a solução para o problema. Aproveitamento do CSA em 2019:

57% de aproveitamento quando Dawhan é titular;

28% de aproveitamento quando Dawhan começa no banco e/ou não entra.

Além de ter o melhor retrospecto dentre os que disputam a vaga, o atleta é quem tem mais identificação com o time e com a torcida.

Vale lembrar, que mesmo com altos e baixos, o jovem tem também um excelente histórico extra-campo, pois nunca teve o nome envolvido em qualquer polêmica. Pelo seu profissionalismo, em maio de 2018 o volante Edinho, que chegou para reforçar o time na Série B, rasgou elogios ao atleta.

"O Dawhan é um grande jogador. Eu, com 35 anos, vejo como um cara que eu me espelho nos treinamentos. Chego em casa, converso com minha esposa, porque o Dawhan é um menino que chega todo dia muito cedo, um dos últimos a sair. Ele era titular, perdeu a vaga, mas continua sempre alegre no dia a dia, dando o melhor e tenho certeza que dentro de instantes ele vai estar dando a volta por cima aqui."

Com tudo isso a seu favor, fica novamente a pergunta: Dawhan merece voltar ao time titular do Azulão?