Para se reabilitar no ano, Bahia encara Cruzeiro, que pensa na Libertadores

Bahia e Cruzeiro medem forças na Arena Fonte Nova, na tarde deste sábado (20). Separados por apenas cinco pontos, baianos e mineiros precisam da vitória para voltarem a triunfar pela 10ª rodada Campeonato Brasileiro após pausa para a Copa América.

Eliminado recentemente da Copa do Brasil, o Bahia agora tem atenções centradas totalmente na Série A. Diferentemente do Cruzeiro, que já tem as oitavas da Libertadores na próxima terça-feira (23), jogo de ida diante do River Plate, na Argentina — além de ser semifinalista na Copa do Brasil.

Agora é só o Brasileiro para o Bahia

Desanimado pela eliminação na última quarta-feira (17) e com o jejum de cinco jogos sem vencer, o Tricolor de Aço precisa "virar a chave" para buscar algo positivo no ano.

Ronaldo foi apresentado oficialmente na sexta-feira, 19 (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Para o jogo em casa, o treinador Roger Machado terá os três recém-contratados à disposição: zagueiro Giovanni, volante Ronaldo e atacantes Lucca. Do trio, apenas Giovanni é estreia certa, pois ocupa a vaga deixada por Moisés, suspenso. Ronaldo pode se beneficiar das dores que Elton tem no tornozelo e também fazer sua estreia. Já Lucca precisa esperar decisão de Roger para ver se entra no lugar de Elber.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore e Elton (Ronaldo); Élber (Lucca), Eric Ramires (Shaylon) e Artur; Gilberto. TEC: Roger Machado.

Diversos focos do Cruzeiro

Mesmo estando na zona de rebaixamento do Brasileirão, Mano Menezes vai com time reserva para Salvador já visando o confronto decisivo com o River. Decisão tomada pelo treinador nos treinamentos da véspera da partida.

Mano opta por time reserva contra o Bahia (Foto: Bruno Haddad / EC Cruzeiro)

Com maratona de jogos em três competições, nem mesmo o goleiro Fábio e o zagueiro Léo serão titulares. Igual a esses dois, outros jogadores dos onze iniciais padrão não viajaram à capital baiana. Assim, jovens da base cruzeirense foram convocados para compor o elenco da Raposa para o encontro de logo mais.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO: Rafael; Weverton, Fabrício Bruno, Cacá e Dodô; Éderson, Ariel Cabral e Jadson; Maurício, David e Sassá. TEC: Mano Menezes.

Retrospecto recente

Dos últimos dez jogos entre Bahia e Cruzeiro, a vantagem é da Raposa, que venceu seis vezes. O Tricolor de Aço foi vitorioso em apenas dois confrontos, mas em 2018, os dois duelos pelo Brasileirão terminaram empatados.