Com um menos no segundo tempo, Bahia empata diante dos reservas do Cruzeiro

Bahia e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste sábado (20), na Fonte Nova, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou lento com muita troca de passes, mas pouca efetividade. O time da casa precisava vencer para se reabilitar perante a sua torcida, já que na última quarta-feira, na mesma Fonte Nova, em duelo de tricolores pela Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo Grêmio nas quartas de final. Já o Cruzeiro, jogando com o time todo reserva pensando no jogo de ida das oitavas da Libertadores contra o River, precisava sair da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo cruzeirense

O Cruzeiro se encontrou primeiro na partida e criou duas ótimas oportunidades em sequência de abrir o marcador, mas não aproveitou as chances. Aos 12 minutos, David cobrou falta pra dentro da área do Bahia, Sassá ganhou do zagueiro e cabeceou pra ótima defesa do goleiro Douglas que mandou pra escanteio.

Nacobrança do escanteio, a bola sobrou absolutamente livre nos pés do volante Éderson, não havia nem goleiro, mas o cruzeirense conseguiu fazer o mais difícil e acertou a trave esquerda do gol do Bahia.

Os dois lances fizeram o Bahia mudar a maneira que vinha jogando, deixou os passes curtos e optou pelas bolas longas para explorar a velocidade de seu atacante Arthur. Com a marcação bem ajustada, o time de Mano Menezes neutralizou as investidas do time baiano que nada criou na primeira etapa, principalmente pela distância entre os atacantes e os meias que comprometeu totalmente a construção das jogadas.

Para piorar as coisas para o tricolor baiano, Arthur Caíke foi expulso aos 43' por um pisão forte no tornozelo de Jádson. O atacante já havia recebido um amarelo no início do jogo, recebeu o segundo e consequentemente o vermelho.

Segundo tempo morno

Tentando preencher a lacuna deixada por Arthur Caíke, o Bahia voltou para a segunda etapa com uma alteração. O técnico Roger Machado, promoveu a estreia do atacante Lucca, que entrou no lugar do meia Éric Ramires.

O Cruzeiro voltou sem nenhuma alteração e com um jogador a mais, tratou logo aos 8’ de se impor na partida e criou a primeira boa chance do segundo tempo com um chute forte de fora da área de David que obrigou Douglas a fazer uma bela defesa. Mas o ímpeto do time mineiro se limitou nessa finalização.

Aos 14’, o estreante Lucca, exigiu que o goleiro Rafael trabalhasse pela primeira vez na partida, o atacante ganhou da zaga celeste, entrou na área e chutou cruzado de pé esquerdo, Rafael mandou a bola para escanteio. Aos 16’, o zagueiro Juninho do Bahia, avançou com a bola dominada, teve liberdade e arriscou o chute de fora da área, a bola desviou na zaga e deu trabalho para a defesa de Rafael.

Aos 19’, de novo o zagueiro Juninho apareceu no ataque, ele subiu livre para cabecear pra fora após cobrança de escanteio e perdeu grande oportunidade de colocar o Bahia na frente do placar.

O Cruzeiro se limitou nas tentativas de chutes de fora da área e explorar os contra-ataques deixados pelo tricolor baiano, dando a impressão de que era ele quem estava com um jogador a menos. Aos 24’, dupla substituição no Bahia, Roger tirou o atacante Gilberto e o lateral direito Ezequiel e colocou em campo o atacante Fernandão e o volante Ronaldo.

Aos 27’, primeira alteração promovida por Mano Menezes, Sassá deu lugar para a entrada Vinícius Popó. Aos 34’ colocou no jogo o jovem lateral esquerdo Rafael Santos no lugar do volante Maurício. Com a proximidade do final da partida e jogando com um a menos, o Bahia não conseguiu criar mais nenhuma chance de gol, já pelo lado do Cruzeiro faltou ambição de vencer, mesmo com um jogador a mais a raposa não ofereceu nenhum risco efetivo ao Bahia e a impressão que ficou é de que para Mano Menezes, o empate com o time reserva ficou de bom tamanho.

O resultado acabou tirando o Cruzeiro momentaneamente da zona de rebaixamento com 10 pontos, já o Bahia foi a 15 pontos conquistados.

Próximos jogos

Pela 12ª rodada do Brasileirão, o Bahia viajará até Chapecó-SC, para enfrentar a equipe da Chapecoense, na Arena Condá, às 11h do domingo dia 28. Já o Cruzeiro, joga no sábado, dia 27 às 19h, onde recebe a equipe do Athletico-PR no Mineirão. Mas antes, a Raposa viaja à Buenos Aires, para enfrentar a equipe do River Plate, onde tem compromisso marcado pela primeira partida das oitavas de final da Libertadores da América, nesta terça, dia 23, no Monumental de Núñez às 19h15 (horário de Brasília