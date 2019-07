Estreante no Bahia, Lucca lamenta empate: "A gente proprôs todo o jogo"

Após ser eliminado no meio da semana contra o Grêmio, o Bahia voltou a jogar na Arena Fonte Nova, desta vez contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Porém, mesmo enfrentando uma equipe reserva da Raposa, os donos da casa não conseguiram sair do 0 a 0.

O jogo contou com a estreia de alguns contratados pelo Bahia, como o lateral Giovanni, o atacante Lucca e o volante Ronaldo. Terminada a partida, os jogadores não esconderam a insatisfação após o empate, além de comentarem a postura do time adversário e de jogar com uma inferioridade numérica, já que Arthur Caike foi expulso ainda no fim do primeiro tempo.

“Jogar assim do jeito que o Cruzeiro veio é difícil para a gente, então a gente tentou arriscar, mas não conseguimos chegar ao gol. No segundo tempo, apesar de estar com um jogador a menos, todo o tempo a gente estava com a bola, procurando o gol”, lamenta o estreante Lucca.

Perguntado sobre o resultado, o goleiro Douglas também falou das dificuldades que a expulsão causou para o Bahia, mas ressaltando o poder de recuperação da equipe baiana.

“Mais do que resultado, a gente deu uma resposta para nós mesmo, do quanto somos capazes mesmo com um jogador a menos, a gente propôs todo o jogo. A gente buscou o triunfo até o final.”

Próximos jogos

Com foco total no Brasileirão, o Bahia volta a campo no dia 28 contra a Chapecoense, na Arena Condá. Já o Cruzeiro enfrenta o River Plate, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o primeiro jogo será em solo argentino, no Monumental de Nuñez, no dia 23.