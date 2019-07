Pressionados, Ceará e Palmeiras se enfrentam pelo Brasileirão

Pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará recebe o Palmeiras neste sábado (20), às 19h, na Arena Castelão. O Vozão está na 2ª parte da tabela, com 11 pontos somados, tendo três vitórias, dois empates e cinco derrotas, ocupando a 15ª posição. Já o Verdão está em uma situação distinta. São oito vitórias e dois empates, que somam 26 pontos para o alviverde, o dando a liderança da competição.

Em seu último jogo o Ceará empatou em 1 a 1 com o Fluminense, pela 10ª do Brasileirão. Já o Palmeiras foi derrotado pelo Internacional, pela Copa do Brasil. O alviverde perdeu a partida por 1 a 0 e, nos pênaltis, perdeu por 5x4 e foi eliminado da competição.

O último confronto entre as equipes foi em 2018, também pelo Campeonato Brasileiro. No Pacaembu, o Palmeiras bateu o Ceará por 2 a 1, com dois gols do volante Bruno Henrique. O Ceará ainda descontou com Arthur Cabral, que hoje joga pelo alviverde.

A arbitragem para a partida no Castelão será de Rodrigo D’Alonso Ferreira, auxiliado por Helton Nunes e Thiaggo Americano Labbes. Todos eles são árbitros CBF, vindo de Santa Catarina. O VAR será comandado por Rodrigo Nunes de Sá, árbitro CBF do Rio de Janeiro.

Vozão precisa da vitória

Os donos da casa, por conta da situação delicada na tabela, onde se encontram a apenas dois pontos da zona da degola, devem ir com sua força máxima e contando com o apoio da torcida. Esse é o primeiro jogo em casa do Ceará após a parada para a Copa América.

Felippe Cardoso, que fez sua estreia no jogo contra o Fluminense, deve ser titular na partida. Ele pede entrosamento e se diz feliz por vestir as cores do Ceará: “É um sentimento único defender as cores do Ceará e me orgulha muito fazer parte disso. Estou há quatro semanas aqui e tenho um carinho grande pelos meus companheiros. Espero conquistar a torcida e dar muitas alegrias. Esperamos que as vitórias aconteçam e aos poucos vou entrosando mais”.

O Vovô deve ir a campo com: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; William Oliveira, Fernando Sobral, Ricardinho, Thiago Galhardo; Mateus Gonçalves e Felippe Cardoso.

Em crise?

Líder, invicto no Brasileirão, mas eliminado na Copa do Brasil, o Palmeiras viu seus torcedores fazerem um protesto acalorado na última sexta-feira (19), após um treinamento do clube em Fortaleza. Pipocas foram atiradas e jogadores e diretoria foram cobrados.

Ainda não anunciados, Felipe Pires e Moisés não fazem mais parte do elenco. Os atletas saíram para Fortaleza e Shandong Luneng, da China, respectivamente. Mas não são só saídas que acontecem na Barra Funda. O alviverde está perto de anunciar a volta do zagueiro Vitor Hugo, campeão brasileiro de 2016 pelo clube.

Para a partida de logo mais, o Palmeiras deve ir com seu time reserva que conta com: Fernando Prass, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Matheus Fernandes (Jean) e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Hyoran e Borja (Arthur Cabral).