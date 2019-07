Com boa repercussão na Copa do Mundo, CBF irá triplicar prêmio da seleção feminina

A boa repercussão causada pela campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino fez a CBF repensar a premiação destinada às atletas. Em vez de receber apenas R$ 37,5 mil, elas vão receber prêmio de R$ 120 mil, valor que seria pago caso chegassem à semifinal da competição. Quem deu a informação foi Michelle Ramalho, presidente da Federação Paraibana de Futebol, que foi chefe da delegação na Copa.

“Eu acredito que pelo desempenho das meninas na Copa da França, com certeza a CBF acertou em tomar esta posição. Conversamos muito com o presidente Rogério Caboclo desde que voltamos da competição e esta semana ele me retornou com uma mensagem, anunciando o aumento no valor da premiação”, afirmou Michelle.

Mesmo após o fim da Copa do Mundo, Michelle mantém contato com as atletas. Próxima de Marta, ela afirmou que a jogadora ainda pretende disputar mais uma Copa do Mundo. Recentemente surgiram comentários de que a ex-chefe de delegação poderia assumir um cargo na CBF, possivelmente como diretora de futebol feminino, o que ainda não existe na entidade.

Apesar do aumento no valor do prêmio e do reconhecimento, a diferença com a seleção masculina ainda é enorme. A CBF anunciou premiação de 35 milhões para atletas e comissão técnica após título da Copa América.