Grêmio passa pelo América-MG, se garante na semifinal da Série A-2 e sobe à elite

O time feminino do Grêmio ficpu no empate em 0 a 0 com o América-MG na tarde deste sábado (20), em Gravataí, e conquistou vaga na Série A-1 do Brasileirão Feminino. As gurias gremistas haviam vencido a primeira partida das quartas de final pelo placar de 2 a 1, e, além do acesso, garantiu vaga na semifinal da Série A-2.

A partida no Estádio Vieirão foi de poucas oportunidades. Na primeira etapa as donas da casa dominaram a posse de bola, mas sem levar grande perigo para a defesa do América.

Nos primeiros minutos do segundo tempo, o Grêmio iniciou um pouco mais atrás, dando espaço para o América chegar ao ataque. Apesar disso, as visitantes não levaram grande perigo.

Em sequência do duelo, o Tricolor voltou a dominar a posse de bola, aparecendo no ataque. Numa das melhores oportunidades gremistas, Carlinha invadiu a área e cruzou, Gabizinha apareceu e mandou para fora.

Classificado para a semifinal, o Grêmio aguarda agora pega o Cruzeiro para brigar por vaga na decisão.