São Paulo bate Taubaté no Pacaembu e se classifica ao Brasileiro Feminino A-1

Tchau A-2! O São Paulo carimbou uma vaga para a semifinal e à elite do Campeonato Brasileiro Feminino. O Tricolor venceu o Taubaté, por 3 a 0, no Pacaembu, pelas quartas de final da competição. As comandadas Lucas Piccinato reverteram o placar, onde tropeçaram no jogo de ida, pelo placar de 1 a 0. Neste sábado (20), as redes foram balançadas por Bruna, Ary e Valéria.

Pressão tricolor

Precisando reverter o placar, o São Paulo sofreu uma penalidade máxima aos 17'. Ottilia acabou sendo derrubada por Mylena na área. Dois minutos depois, Bruna chutou forte no canto direito e abriu o marcador.

Ao 36',Thalita cobrou falta na área. Ariel recebeu livre e desviou de cabeça, mas Carla salvou a pátria. Nos acréscimos, Ottilia tabelou com Jaqueline. A jogadora levantou para Ary, que finalizou de primeira, sem chances para Baiana.

Acesso à elite carimbado

Com a classificação mudando de lado, o Taubaté apareceu nos minutos iniciais. Rafa Marques realizou lançamento na área e Carla saiu do gol para tirar de soco. Aos 16', Natane cobrou escanteio, Baiana faz o desvio e a bola explode no travessão.

Tentando a reação, o visitante não teve a pontaria certeira. Rafa Marques carregou, acionou Ariel dentro da área. A camisa 9 dominou e arrematou por cima da meta. Aos 30', Valéria disputou com Amanda, que perdeu o equilíbrio. A jogadora driblou a goleira e escorou para o fundo das redes.

Próximos capítulos

Para o duelo das semifinais, o São Paulo aguarda o vencedor de Palmeiras x Chapecoense, que entram em campo neste domingo (21).