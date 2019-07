Cruzeiro elimina Ceará, pega Grêmio nas semis do Brasileirão A-2 e garante acesso

Cruzeiro e Ceará se enfrentaram neste sábado (20), no Estádio das Alterosas. O jogo foi válido pela volta das quartas de final da Série A-2 do Campeonato Brasileiro Feminino. As Cabulosas venceram por 2 a 1, com gols de Thayane e Janaína. Na primeira partida, outra vitória do Cruzeiro por 2 a 0. Assim, vaga na elite nacional foi garantida, e nas semis encaram o Grêmio.

A partida começou truncada, com muita marcação nos primeiros 20 minutos de jogo. A melhor chance do Cruzeiro foi aos 31', com Thayane, mas a bola foi para fora. Aos 34', nova chance da equipe celeste. Eskerdinha finalizou e a goleira do Ceará defendeu. No lance seguinte, Vanessa soltou a bomba de fora da área e novamente a goleira cearense salvou.

O Cruzeiro abriu o placar aos 10' do segundo tempo, com Thayane. E o segundo gol saiu dez minutos depois, dessa vez com Janaína. O Ceará diminuiu aos 44' do segundo tempo, mas com o resultado da primeira partida, a equipe já não tinha mais chances.

Somando no placar agregado, 4 a 1 para o time feminino do Cruzeiro, que, além de passar para a semifinal da competição, também conseguiu o acesso para a primeira divisão.

Que venham as semis

Na semifinal, as Cabulosas enfrentam o Grêmio nos dois próximos finais de semana. O primeiro confronto será em Gravataí-RS e a volta, no Sesc Venda Nova-MG.