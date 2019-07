Com polêmicas durante negociação, Santos vende Caju para portugueses do Braga

Em seu twitter, o Santos anunciou a venda do lateral Caju para o Braga, de Portugal. Sem valores e tempo de contrato divulgado, a postagem da tarde da última sexta-feira (19) revelou também que o Peixe continua com 15% dos direitos do jogador, que podem render algum dinheiro para o Santos em vendas futura.

Após a longa negociação, o Santos receberá algum dinheiro pela venda, pois liberou o atleta antes do final de seu contrato. O lateral tinha contrato com o clube até o final deste ano e em janeiro poderia sair de graça.

Caju teve chance de ficar o APOEL, do Chipre, clube onde o atleta jogou até o final da temporada europeia. Mas, com valores inferiores aos propostos pelos portugueses, o clube do Chipre não conseguiu contratar o atleta definitivamente.

O caso de Caju é inusitado: o presidente santista demorou para dar uma resposta sobre a venda do atleta, que já estava acertado com o time de Portugal. Além disso, o empresário do lateral chegou a discutir e, segundo relatos, empurrar José Carlos Peres em frente à Vila Belmiro.