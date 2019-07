Vasco aproveita duas expulsões no Fluminense e vence clássico carioca de virada

Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Virada emocionante! Na manhã deste sábado (20), o Vasco derrotou o Fluminense no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro fez para o Tricolor. Leandro Castan e Bruno César marcaram os gols da vitória Cruz-Maltina.

O resultado afastou o Vasco da zona do rebaixamento. Agora, o time de Vanderlei Luxemburgo ocupa a 14ª posição, com 12 pontos, e não corre riscos de entrar no Z-4 nesta rodada. O Cruz-Maltino volta a campo no sábado (27), às 17h, no Allianz Parque, diante do Palmeiras.

A situação do Fluminense, no entanto, é delicada. Neste momento, o Tricolor é o 16º colocado, com 9 pontos, e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Também no próximo sábado, às 19h, o time de Fernando Diniz recebe o São Paulo, no Maracanã.

Superioridade Vascaína, vantagem Tricolor

O clássico começou agitadíssimo. Além do forte calor no Rio de Janeiro, o clima da partida ficou quente com os jogadores se estranhando. Yan Sasse e Valdívia testaram o goleiro Agenor. Digão respondeu para o Fluminense, mas o lance já estava sendo invalidado pela arbitragem.

O Tricolor seguiu atacando. Daniel acionou Pedro na área. O centroavante girou e bateu firme, mas Sidão defendeu. Em seguida, Raul ganha de Nino e serve Marquinho. Na hora da finalização do meia vascaíno, o zagueiro do Fluminense se recuperou e evitou o primeiro gol da partida.

No último lance da primeira etapa, o Tricolor abriu o placar. Gilberto aproveita a falha da defesa do Vasco, rouba a bola e aciona Pedro. O centroavante do Fluminense dominou e bateu firme, tirando do alcance de Sidão.

Virada e vitória Cruz-Maltina

Apesar da ausência de oportunidades ofensivas, o jogo ganhou contornos dramáticos para o Fluminense. Digão cometeu falta em Bruno César, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Após a cobrança, Oswaldo Henríquez acertou a trave de Agenor e quase conseguiu o empate.

Aproveitando-se da vantagem numérica na partida, o Vasco chegou ao gol. Bruno César cobrou falta para a grande área, a defesa do Fluminense não afastou e Leandro Castan aproveitou para deixar tudo igual no placar.

O Vasco dominava a partida, mas a virada também veio numa bola parada. Frazan cometeu falta Yago Pikachu e também foi expulso. Na cobrança, Bruno César acertou um lindo chute no ângulo, sem chances para Agenor defender.