Anselmo Ramon brilha, Vitória vence Criciúma e sai da lanterna da Série B

INCIDENCIAS : Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, disputada no estádio do Barradão, em Salvador

Acabou o jejum! Na noite desta sexta-feira (19), o Vitória venceu o Criciúma no estádio Barradão, em Salvador, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e voltou a comemorar um resultado positivo após sete partidas sem triunfos. Anselmo Ramon marcou os gols do Leão no jogo.

Com o resultado de hoje, o Vitória deixa a lanterna da competição e fica na 18ª colocação, com sete pontos. Já o Criciúma permanece com 12, mas passa a ocupar a 13ª posição na classificação. As duas equipes voltam a campo na próxima terça-feira (23), as 21h30. O Leão visita o Londrina, no estádio do Café, enquanto o Tigre enfrenta o CRB, em Maceió, no Rei Pelé.

Poucas emoções



Jogando em casa, o Vitória tomou a iniciativa e demonstrou um instinto ofensivo no início da partida. Entretanto, o Leão encontrou um Criciúma bem posicionado defensivamente, dificultando a troca de passes no ataque Rubro Negro. Mesmo assim, o time baiano conseguiu criar boas chances.

Felipe Gedoz, em cobrança de falta, quase abriu o placar para a equipe mandante. Em seguida, o meia serviu Anselmo Ramon, que finalizou bem, mas também errou o alvo. O Criciúma respondeu com Vinícius, mas o chute do atacante foi pela linha de fundo.

Antes do encerramento da etapa inicial, o Tigre voltou a assustar o goleiro Martín Rodriguez. Marlon cobrou falta da intermediária e por pouco não marcou o primeiro gol da partida.

Fim do sofrimento

O panorama da partida não foi alterado. Precisando vencer, o Vitória seguiu disposto a atacar o Criciúma para construir o resultado. Logo no início da etapa final, Chiquinho e Wesley desperdiçaram chances de balançar as redes. Depois disso, não teve jeito. O Leão conseguiu abrir o placar.

Derlan tocou para Platero, mas o zagueiro do Tigre deixou a bola escapar. Atento, Anselmo Ramon aproveitou a falha da defesa do Criciúma e só deslocou o goleiro Luiz para marcar o primeiro do Vitória na partida.

Não demorou para o Leão ampliar a vantagem. Desta vez, após boa jogada pelo lado direito, Matheus Rocha cruzou e Anselmo Ramon, após se antecipar à marcação, mergulhou para cabecear e dar números finais ao confronto e ponto final no jejum Rubro Negro.