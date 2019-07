Botafogo-SP e Guarani não saem do zero e perdem chance de subir na tabela

No Estádio Santa Cruz, Botafogo-SP e Guarani se enfrentaram em jogo válido pela décima rodada da Série B, neste sábado (20). O placar da partida foi um 0 a 0 que não agradou nenhuma das equipes.

O jogo começou com o Guarani buscando mais o campo de ataque mas a equipe pecava muito no último passe e acabava não criando chances de gol. Após esses primeiros minutos de emoção, a partida ficou truncada , já que as chances de gol não existiram e haviam muitos erros de passe que impediram um bom jogo na primeira etapa.

No segundo tempo, logo aos quatro, o Bugre assustou em cabeçada de Ferreira que exigiu bela defesa de Darley. Essa chance fez os torcedores acreditarem que o jogo ia mudar, mas ninguém conseguiu tirar o zero do placar.

Com o empate,o Botafogo se manteve na quinta colocação com 17 pontos conquistados. Já o Guarani é o vice-lanterna, com apenas seis. O Bota volta a campo contra o Atlético-GO, enquanto o Bugre volta a campo contra o Cuiabá. Ambas as partidas acontecem na terça-feira (23).