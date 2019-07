Em jogo eletrizante, Atlético-MG abre vantagem, mas Fortaleza busca empate

Atlético-MG e Fortaleza se enfrentaram na tarde deste domingo, no Independência, em jogo válido pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. As equipes empataram em 2 a 2, com gols de Juninho (contra) e Cazares para o Atlético, e Juninho e Carlinhos para o Fortaleza. Com o resultado, o Galo agora ocupa a 4 posição, com 20 pontos, enquanto a equipe comandada por Rogério Ceni fica em 14º, com 14 pontos.

Golaço contra de Juninho marcou o primeiro tempo

Quem começou melhor a partida foi o Fortaleza, trocando passes e ameaçando a defesa atleticana, sempre rondando a área adversária, mas quem saiu na frente foi o Galo, em um lance pra lá de inusitado. O meia Juninho tentou recuar para o goleiro Felipe Alves, após troca de passes no meio campo, mas acabou pegando muito forte na bola e mandando pro fundo das redes do goleiro tricolor, que foi surpreendido.

O gol pareceu ter afetado o psicológico da equipe de Rogério Ceni, que não conseguiu mais sair para o ataque. A confirmação veio três minutos depois, aos nove, quando Guga cruzou e Elias foi derrubado dentro da área. A árbitra Edina Alves Batista consultou o VAR e confirmou o pênalti, que foi convertido por Cazares. O Fortaleza continuou tentando diminuir o placar, pressionando e acertando uma bola na trave, mas não conseguiu transformar as chances em gol.

Juninho chama a responsabilidade em cobrança de pênalti e empata a partida

O segundo tempo começou com o Atlético pressionando. Logo aos dois minutos, Felipe Alves foi obrigado a fazer três defesas em um único lance, em uma sequência de chutes. A pressão continuou, e Geuvânio teve a oportunidade de aumentar o placar quando driblou o goleiro adversário, mas acabou chutando com a perna direita e errando o gol.

Quem conseguiu marcar foi a equipe cearense, com Carlinhos, aos 19 minutos, após cruzamento de Tinga, que ganhou no alto e testou sem chances para o goleiro atleticano. O ímpeto era todo da equipe de Rogério Ceni, que não deixou o Atlético responder. Dois minutos após o gol, André Luis invadiu a área e foi derrubado. O VAR foi acionado e confirmou a penalidade. Quem foi pra cobrança foi Juninho, que tinha feito um golaço contra no primeiro tempo. Com muita personalidade bateu e converteu, igualando o placar no Independência. O jogo parecia ser controlado pelo Fortaleza, mas aos 30 da segunda etapa Roger Carvalho empurrou Alerrando dentro da área.

O próprio camisa 44 foi pra cobrança e acabou errando, mas o VAR mandou voltar a cobrança, já que o goleiro Felipe Alves tinha se adiantado. Na segunda tentativa, quem foi pra bola foi Luan, mas o goleiro do tricolor estava inspirado e realizou outra defesa, garantindo o placar empatado para sua equipe. No fim, Luan ainda teve chance cara a cara de marcar o que seria o gol da vitória para o Galo, mas acabou chutando por cima da meta.



Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Goiás, fora de casa, no domingo (28), às 19h. Já o Fortaleza recebe o Corinthians, na mesma data e horários.