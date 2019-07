Reunião e cobranças marcam o vestiário do Atlético-MG após empate com Fortaleza

Em tarde marcada pelas homenagens ao agora auxiliar técnico e ex-volante Adilson, que foi forçado a interromper a carreira de maneira precoce devido a uma Cardiomiopatia, o time do Atlético foi a campo com várias mudanças no time titular em relação às escalações das últimas partidas, empatou com a equipe do Fortaleza por 2 a 2 e saiu vaiado de campo.

Após a partida Geuvânio e Elias falaram com a imprensa e o tom das respostas foi o mesmo, irritação por ter cedido o empate após estar na frente com o 2 a 0 no placar.

"Complicado. Um jogo controlado, na nossa mão, 2 a 0, de repente a gente toma dois gols que nos complicou. Tarde pra esquecer. Aproveito pra pedir desculpa pro torcedor. A gente sai muito triste hoje", disse Geuvânio.

"Torcedor tem toda a razão. Torcedor não é burro. É de ficar indignado, como nós jogadores temos que ficar. Ganhando por 2 a 0 aqui, não podemos tomar dois gols", falou Elias.

Cobranças fortes

O treinador Rodrigo Santana demorou para aparecer na entrevista coletiva. O motivo? Reunião dos jogadores e comissão técnica dentro do vestiário, houve muitas cobranças e foi possível ouvir o zagueiro e capitão Réver falando muito alto, fazendo várias cobranças aos companheiros.

Sobre a reunião no vestiário, o volante atleticano revelou que: "A gente se cobra, porque grupo vencedor se faz com cobrança. Todo mundo sabe onde errou, onde tem que melhorar. E que tem que fazer por onde. Cobrança de empenho, intensidade e disposição não vamos admitir. Vocês assistiram ao jogo, viram como foi. A gente pode cobrar de ser um pouco mais duro na hora de definir as partidas. Na hora de atacar e na hora de defender", completou Elias.

Já passava das 19h quando o treinador alvinegro chegou na sala de imprensa e repetiu o tom de indignação dos jogadores e torcedores.

"A gente sai chateado, muito insatisfeito. A gente podia sair aqui com os três pontos, em terceiro. Conversamos no vestiário. A gente sai bravo, muito bravo", disse Rodrigo Santana.

Time reserva

Perguntado se era necessário ter colocado um time alternativo em campo na tarde de hoje visando o confronto pela Sul-Americana, o comandante alvinegro disse ter um time base e que os matas-matas tem sua prioridade.

"Evidente que a gente tem um time base na cabeça, uma ideia, e procura colocar no mata-mata. Mata-mata não dá tempo. Temos que estar com os melhores e em boas condições físicas. No mata-mata damos prioridade pro time base."

Sobre os pênaltis desperdiçados na partida de hoje, Rodrigo Santana admitiu que foi ele quem pediu para que Luan batesse a penalidade.

"O cobrador oficial é o Fábio (Santos). E eles treinam cobranças de pênalti todos os dias. Cazares treina, Alerrandro treina, Luan sempre bateu. Durante o jogo, quem está com mais confiança vai cobrar. A gente dá autonomia e pedi para que Luan batesse o pênalti."

Para encerrar a coletiva, Rodrigo Santana disse que o goleiro Victor, detectado com uma tendinite no joelho esquerdo, passará por uma avaliação completa amanhã, para saber se terá ou não condições de entrar em campo nesta quarta-feira pela Copa Sul-Americana.

Calendário alvinegro

Na próxima rodada do Brasileirão, o Galo viaja até Goiânia, onde no próximo domingo (28), enfrenta a equipe do Goiás no estádio Serra Dourada às 19h. Porém antes dessa partida, o Atlético tem compromisso pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana em confronto de alvinegros contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos (Engenhão) as equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24) às 21h30.