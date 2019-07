Mesmo com reservas, Athletico-PR vai a Maceió e goleia CSA

O Athletico-PR garantiu a primeira vitória fora de casa no Brasileirão neste sábado (20) com a goleada contra o CSA por 4 a 0, no Rei Pelé, pela 11ª rodada. Com um time diferente, o time paranaense dominou a partida e venceu com gols de Madson, Thonny Anderson, Leo Cittadini e Brain Romero.

Domínio do CSA e resposta do Furacão

Com reservas no time titular, o Athletico visou guardar as energias para o confronto pela Libertadores que acontece durante a semana. Os donos da casa tentaram aproveitar a condição dos rivais e partiram para cima em busca de abrir o placar, levando pressão com Maranhão, Alecsandro e Ronaldo Alves.

Demorou para o Furacão se ligar na partida. Aos 19, Thonny Anderson tentou, o goleiro Jordi espalmou, e Vitinho aproveitou o rebote, mas Jordi novamente defendeu. Com os paranaenses pressionando e dominando o jogo, diferentemente do começo da etapa, no final do primeiro tempo Madson cabeceia para o fundo das redes e faz o primeiro em favor do Furacão.

Goleada paranaense

O Athletico-PR voltou ao segundo tempo e foi superior durante todo o jogo, forçando Jordi a trabalhar. Bruno Nazário quase ampliou para 2 a 0 o placar em cobrança de falta com uma bela defesa do goleiro rival. Thonny Anderson foi responsável fez o segundo aos 14 minutos após receber de Abner. O CSA já não tinha mais forças para colocar pressão, seguia desorganizado e com problemas no ataque.

Léo Cittadini marcou o terceiro em bela jogada de contra-ataque e Braian Romero deixou o placar em 4 a 0 com belo gol em jogada com Abner. Esta foi a primeira vitória do clube do Paraná na Série A do Brasileiro.

O Furacão pulou para a sexta posição, integrando o G6, com dezesseis pontos, empatado com o Botafogo, que joga amanhã contra o Santos, no Engenhão, às 11h.

Libertadores e Brasileirão

O próximo confronto do Furacão será contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (24), às 21h30, na Arena da Baixada.

Pela Série A, o clube visita o Cruzeiro somente no sábado (27), no Mineirão, às 19h.