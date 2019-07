Brigando na parte de cima da tabela, Botafogo e Santos duelam pelo Brasileirão

Fazendo boas campanhas até aqui, Botafogo e Santos se enfrentam neste domingo, às 11h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visando se manter ainda mais na parte de cima da tabela, os Alvinegros precisam de um bom resultado, tendo em vista que adversário diretos já tropeçaram na rodada.

Na sexta posição com 16 pontos conquistados, o Botafogo aposta no fator casa para conseguir a vitória, que pode ser muito importante para o time no Brasileirão. Como o Internacional empatou com o Grêmio, o Glorioso pode alcançar a quinta colocação com um um triunfo diante do Peixe.

O Santos, por sua vez, está no segundo lugar e viu o Palmeiras perder para o Ceará fora de casa. Com isso, em caso de vitória no Rio de Janeiro, irá chegar a 26 pontos, igualando o rival e perdendo apenas nos critérios de desempate. Vale destacar que o time de Sampaoli não perde há cinco jogos na competição.

Histórico

Botafogo e Santos já se enfrentaram 62 vezes na história do Brasileirão unificado, e os números são bastante equilibrados. Ao todo, foram 22 vitórias para o Peixe, 20 para o Alvinegro carioca e 20 empates. No ano passado, as equipes ficaram na igualdade no primeiro (0 a 0) e no segundo turno (1 a 1).

Botafogo

Visando enfim transformar o domínio da posse de bola e a valorização da construção de jogadas em gols, Eduardo Barroca terá um reforço para a partida desde domingo. Recuperado de dores musculares, Cícero estará à disposição do treinador. Com isso, João Paulo e Gustavo Bochecha brigam por uma vaga no meio-campo.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel, Gilson; Alex Santana, Cícero, João Paulo (Gustavo Bochecha); Luiz Fernando, Erik e Diego Souza.

Santos

Vindo de uma boa vitória fora de casa contra o Bahia, o Peixe teve a semana inteira livre para trabalhar. Conhecido pelo rodízio que faz no time, Jorge Sampaoli busca manter o bom desempenho de seu elenco no campeonato e encostar de vez no líder Palmeiras. Para o duelo contra o Botafogo, o treinador não terá o peruano Cueva, fora por problemas pessoais. De resto, deve manter a mesma escalação da última rodada. A única dúvida fica com relação ao ataque, onde Uribe, Sasha e Marinho disputam duas posições.

Provável escalação do Santos: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Aguilar, Jorge; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez; Soteldo, Eduardo Sasha (Marinho) e Uribe (Marinho).