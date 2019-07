Marinho entra, faz o gol da vitória e põe Santos na liderança dividida com Palmeiras

JOGO VÁLIDO PELA 11ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2019. DISPUTADO NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, RIO DE JANEIRO-RJ.

O Santos venceu o Botafogo no Estádio Nilton Santos na manhã deste domingo (21) e empatou na pontuação com o líder Palmeiras. O único gol do jogo foi marcado por Marinho com um petardo de fora da área, o primeiro dele com a camisa do Santos. Com a vitória o Peixe permanece no segundo lugar com os mesmos 26 pontos do rival, mas com sete gols a menos de saldo.

Santos ataca, mas defesa botafoguense é sólida

As duas equipes começaram a partida em um tom menos acelerado, com ambas estudando a melhor maneira de atacar o adversário. A equipe santista teve a iniciativa e aos sete minutos quase abriu o placar. Jean Mota colocou Soteldo em velocidade no campo de ataque, o venezuelano chutou em cima de Carli e no rebote Uribe acertou o gol para a defesa de Gatito.

O Botafogo tentou reagir aos 13 minutos com boa jogada de Marcinho, mas o lateral que correu para fazer a jogada desacelerou na finalização que foi para fora. O Peixe também estava atento à zaga, que com 17 minutos em campo já tinha dois cartões amarelos para Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo.

A Estrela Solitária assustou novamente a meta santista com um chute de longe de Alex Santana, a bola iria para o gol, mas Éverson salvou com a ponta dos dedos. O Peixe demorou a responder, porém esteve perto de abrir o placar com o atacante Soteldo, que não pegou bem na bola após boa jogada de Carlos Sánchez.

Antes do apito final foi a vez de Uribe mais uma vez tentar o gol. Eduardo Sasha cruzou na área e o atacante colombiano cabeceou na rede, porém pelo lado de fora.

Brilha a estrela de Marinho

Na volta do intervalo Jorge Sampaoli sacou Fernando Uribe para a entrada de Marinho, a fim de deixar Sasha como um falso 9 para afunilar as jogadas. O técnico argentino não sabia, mas logo teria que fazer outra substituição, porque aos três minutos da segunda etapa Lucas Veríssimo fez falta em Gilson e recebeu o segundo amarelo, Santos com um a menos.

Com nove minutos então o técnico do Peixe já tinha feito as três mudanças, saíram os ofensivos Jean Mota e Eduardo Sasha e entraram os laterais Victor Ferraz e Felipe Jonatan respectivamente. Com a proposta, o Santos buscava jogar no contra-ataque e o Botafogo não conseguia furar o bloqueio santista. Sem aproveitar a vantagem foi a vez do time de Eduardo Barroca sentir o golpe.

Gilson que já tinha amarelo derrubou Marinho e foi expulso com 25 minutos, o que deixou ambas as equipes com dez em campo e de volta ao tom de igualdade em campo. No minuto seguinte Marinho bateu a falta e o goleiro paraguaio fez grande defesa e de novo ele, Marinho, fez a diferença para o Santos.

O camisa 11 dominou no lado direito do ataque, cortou para o meio e soltou a bomba, a bola entrou no ângulo esquerdo da meta botafoguense, sem chances de defesa. Primeiro gol de Marinho pelo Santos e 1 a 0 no placar. O Santos quase ampliou com Soteldo, que driblou Gabriel e João Paulo, mas finalizou desequilibrado para a fácil defesa de Gatito.

A equipe carioca teve que se lançar ao ataque, mas não criava tantas chances e deixava alguns contra-ataques para o adversário tentar o segundo gol. Felipe Jonatan perdeu a chance de fazer o segundo ao isolar a bola de frente com Gatito, mas acabou por aí, vitória do Santos.