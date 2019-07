Leandro Carvalho comemora vitória sobre Palmeiras e vibra com gol: "Consegui ser feliz e chutar"

Ceará e Palmeiras se enfrentaram pela 11ª rodada do Brasileirão. O jogo foi realizado no Castelão e o time da casa venceu o líder do campeonato por 2 a 0. A equipe paulista era a última invicta no torneio e ao contrário do que era esperado, entrou com o time titular. Os gols foram marcados por Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho.

Autor do primeiro gol do Ceará, Mateus comentou sobre o gol e enfatizou a força e empenho da equipe alvinegra.

“Consegui ser feliz e chutar. Na verdade, nem é sorte, é a preparação da oportunidade, é trabalho. A gente que está aqui sabemos o quanto treinamos, sorte não costumo dizer que tenho, quanto mais a gente trabalha mais sorte tem.”

Leandro Carvalho, que entrou justamente no lugar de Mateus, para marcar o segundo gol do alvinegro, comemorou e fez questão de agradecer aos funcionários do clube.

“Agradecer a todos que fazem parte da preparação física e da comissão técnica do Ceará. Agradecer porque eu não vinha em um momento bom, cansava rápido e fizeram um trabalho para que eu pudesse estar voltando e estar correspondendo dentro de campo”

Próximos jogos

Na próxima rodada do Brasileirão, o Vozão encara a equipe do Internacional no dia 27, jogo no Beira-Rio, às 19h. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Vasco, na Arena Palmeiras, jogo às 17h. Antes do confronto contra os cariocas, o alviverde jogará na terça (23), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores contra o Godoy Cruz, este primeiro jogo sendo em solo argentino.