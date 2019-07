Renato exalta empate no GreNal e realça não ter jogadores reservas: "Tenho um grupo"

No GreNal 421, Inter e Grêmio empataram em 1 a 1, no Beira-Rio. O jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro foi definido por Renato Portaluppi como “calmo”. O técnico tricolor comentou que o ritmo foi diferente em cada etapa.

"Foram praticamente dois tempos. O Inter foi um pouquinho melhor no primeiro tempo e nós fomos melhores no segundo. Conseguimos o gol de empate e criamos alguma coisa à mais. Se tivesse mais uns minutos acho que dava pra ganhar. O Grêmio propondo o jogo desde o começo, mas o Grenal é assim mesmo, pegado e disputado. Foi um jogo até calmo para um Grenal, ainda bem. Não tivemos praticamente nenhuma confusão".

Rafael Galhardo, nessa partida, foi usado como meio-campista. Segundo Renato, isso não é uma novidade para ele.

"Eu já havia testado ele em alguns jogos. É um jogador que se entende muito bem com o Léo Moura. Enquanto ele estava em campo, cumpriu muito bem o papel dele, mas vamos dar um desconto, pois estava há muito sem jogar. Ele sabe jogar ali e ele tem uma bola parada muito boa".

O comandante também explicou a entrada de Darlan no lugar de Diego Tardelli.

“Saiu o Tardelli pois ele já havia falado comigo na hora do gol que ele tava sentindo cãibras , ele correu bastante e tava um pouco sem ritmo. Poderia virar uma lesão, estiramento. Devido à cãibras dele, resolvi tirá-lo. Colocando o Darlan, reforcei a marcação no meio campo e adiantei o Thaciano, ele tem uma boa chegada na área e gosta de jogar ali. Mas, mesmo assim, as melhores chances foram do Grêmio".

Questionado sobre o empate valer muito, por conta do time reserva que jogou, Renato confirmou que o sabor desse ponto conquistado é muito maior do que parece.

"Não deixa de ser. Eu tenho um grupo e não tenho um time. Eu confio nos jogadores. O Grêmio teve um jogo muito difícil na quarta-feira, a viagem dá um desgaste muito grande. Não adianta colocar os titulares em campo após um desgaste muito grande. O Grêmio propõe o jogo o tempo todo. Independente de quem joga, o Grêmio busca o jogo. Teve muito mais posse de bola. Precisamos dar os parabéns para o nosso grupo todo. A entrega, o foco e a concentração é muito grande. Por isso que estamos bem nas três competições, se recuperando muito bem no Campeonato Brasileiro. Jogar uma competição é difícil, duas competições é dificílimo, três competições... O Grêmio em três semanas vai disputar três competições. Por isso que temos que dar um folga de vez em quando".

O Grêmio volta aos gramados na próxima quarta-feira (25) pela Libertadores, quando enfrenta o Libertad, no Arena do Grêmio, às 21h30. Já o Inter recebe o Ceará, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, Às 19h do próximo sábado (27).