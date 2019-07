Após quase um ano afastado, Danilo Fernandes volta GreNal: "Sensação de alívio"

Internacional e Grêmio empataram em 1 a 1 neste sábado (20), no Beira-Rio. A partida foi válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e marcou a volta do goleiro Danilo Fernandes, após quase um ano afastado. Ele havia passado por uma cirurgia no ombro direito e, neste período, Marcelo Lomba assumiu a meta do Colorado.

Ao final do jogo, o arqueiro falou da emoção de retornar ao campo. Tal sentimento o impediu de falar antes da partida.

"Uma sensação de alívio, mas foi emocionante. Antes do jogo, o Sóbis perguntou se eu queria falar alguma coisa. Mas não conseguia. Me emociono. Passa muita coisa. Minha família, médicos, fisioterapeutas. Se passei por isso, é porque sou capaz."

E completou agradecendo o apoio da esposa e dos filhos.

"Queria agradecer muito à minha esposa, meus filhos. O Bento pedia há muito tempo que queria entrar comigo. Se não fosse eles, tenho certeza que seria mais difícil. O resultado não foi o que eu queria, mas estou feliz por voltar."

Vez do Emerson

Já o zagueiro Emerson Santos lamentou o empate. Segundo ele, as melhores chances foram do Colorado.

"Não tem um gosto de derrota, mas fomos melhores no jogo, as melhores chances foram nossas. O empate, no todo, não foi ruim, mas agora é levantar a cabeça e pensar para frente."

Com o resultado, o Internacional chegou aos 17 pontos e ocupa a quinta posição no Brasileirão. O próximo adversário é o Ceará, novamente em casa.

Mas, antes, o Colorado volta suas atenções para a Libertadores. O Inter enfrenta o Nacional, no Uruguai, na próxima quarta-feira (24), às 19h15 (de Brasília). O confronto é válido pelas oitavas de final da competição.