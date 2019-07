Após nova derrota, Felipão ameniza queda no desempenho: “A expectativa é melhorar”

O Palmeiras foi superado pelo Ceará, neste sábado (20), e perdeu sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time cearense venceu o Verdão por 2 a 0. Depois do tropeço, Felipão concedeu entrevista coletiva, fazendo suas considerações sobre a partida.

“Que eu me lembre, nós não tivemos nessa sequência de um ano duas derrotas seguidas. Temos de analisar muita coisa, tem detalhes que saíram dentro do que imaginávamos, outros não. Estamos nervosos na hora de fazer o gol, dando contra-ataques para o adversário. Uma série de detalhes para mudar no jogo da Argentina, mas também dizer que o Ceará jogou muito bem. Não adianta falar só dos nossos erros”, afirmou.

Felipão também comentou sobre o fato de a parada para a Copa América afetar o desempenho do time, mas projetou evolução para a sequência das competições em disputa.

“Não me lembro em qual ano, parece que 2014, 2016, mas teve a parada e quem esteve na frente teve dificuldades, e é o nosso caso, só que nós temos de resolver isso em dois dias. Temos de ter frieza, calma com os jogadores e não mudar as características. Isso é do dia a dia de trabalho. É uma expectativa de melhorar no próximo jogo, temos um mata-mata. Agora é conversar e ter calma porque sem calma jogaremos tudo que fizemos fora”, expressou.

Na partida contra o Internacional, o Palmeiras viu seu adversário ter um gol anulado pelo VAR. No jogo de hoje, o Palmeiras viu um pênalti seu ser invalidado pelo VAR.

"Se o VAR anula, e eles estão para fazer esse trabalho, não vou discutir com eles. É uma situação nova do futebol e que vamos nos adaptar. Nem no Inter, nem hoje, me viram brigando com VAR. É esperar que se confirme, às vezes não é aquilo que você pensa, é o que eles viram", disse.

O Palmeiras volta a jogar na terça-feira (23), quando enfrenta o Godoy Cruz, na Argentina, pela Copa Libertadores. O compromisso é válido pela ida das oitavas de final da competição continental e irá ocorrer às 21h30.