Operário vira contra o CRB e se afasta do rebaixamento

?Operário e CRB se enfrentaram neste sábado (20), no estádio Germano Krüger. A partida, válida pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terminou com a vitória de virada do time mandante por 2 a 1. O Galo abriu o placar com Willians Santana e o Fantasma virou com gols de Felipe Augusto e Lucas Batatinha.

CRB abre o placar

O Operário começou atacando e aos três minutos teve a chance com Índio. Após cobrança de escanteio, o volante desviou de cabeça e a bola parou na trave de Edson Mardden.

Aos seis, nova chance para a equipe da casa. Maílton chutou de fora da área e novamente a bola bateu na trave. O CRB respondeu aos 15', com Igor. Após erro de Lázaro na saída de bola, o volante chutou da entrada da área e o goleiro Simão espalmou.

Já aos 20', Felipe Augusto, do Operário, chutou após o rebote do goleiro do CRB, mas a bola foi para fora.

Aos 28', o CRB abriu o placar com Willians Santana. O atacante invadiu a área e chutou para o gol. A bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo das redes de Simão.

O Operário tentou o empate aos 29', com Maílton, que chutou de fora da área e o goleiro mandou para escanteio. Após a cobrança, Índio mandou para fora.

A última grande chance do primeiro tempo foi novamente com o time mandante, aos 42'. Após levantamento de Maílton, Lucas Gaúcho cabeceou e quase empatou a partida.

Virada do Fantasma

O segundo tempo começou com o CRB no ataque. No primeiro minuto, em contra-ataque, Willie chutou e a bola bateu na trave. O empate do Operário veio aos 14', com Felipe Augusto. Marcelo roubou a bola, cruzou rasteiro e o atacante mandou para o gol.

A virada foi aos 20', com Lucas Batatinha. Felipe Augusto chutou na trave e, no rebote, o atacante que havia acabado de entrar marcou o segundo da equipe da casa.

O CRB tentou o empate aos 25', com Felipe Ferreira, que chutou rasteiro. Já aos 29', a oportunidade foi com Daniel Borges. O lateral bateu para o gol e Simão jogou para escanteio.

No final da partida, o Operário quase ampliou com Revson. O volante chutou e a bola bateu na trave.

E agora?

Com a vitória, o Operário chegou aos 13 pontos e ocupa a 11ª colocação. O CRB possui a mesma pontuação, mas está uma posição acima.

Na terça-feira (23), o Operário-PR enfrenta o São Bento, na casa do adversário. O jogo será às 19h15. No mesmo dia, o CRB recebe o Criciúma, às 21h30, no Estádio Rei Pelé. As partidas serão válidas pela 11ª rodada da Série B.