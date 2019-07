Claudinei Oliveira vê justiça no empate com Avaí: "Foi um jogo equilibrado"

Logo após o término do jogo contra o Avaí, o técnico do Goiás, Claudinei Oliveira, em entrevista coletiva, realizou uma avaliação da partida. Esmeraldino e Leão ficaram no empate sem gols no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Quando um time está numa situação ruim, como o Avaí, os jogadores entram motivados. Se a gente saísse na frente, o jogo ficaria melhor para nós. Foi um jogo equilibrado, não perdemos na competitividade, eles não poderiam querer mais que a gente. Foi um empate justo", analisou.

Claudinei Oliveira também foi questionado sobre as substituições realizadas durante a partida. As modificações foram intituladas como 'previsíveis' pela imprensa goiana, mas o treinador justificou, afirmando que não precisa mudar o esquema tático no jogo.

"Se eu tenho um bom meia no banco, tenho que colocá-lo no lugar de um meia. Não adianta colocar um zagueiro ou um atacante. Se o esquema tático está funcionando, não tenho motivo para mudar. Não posso ficar reinventando o futebol ou a roda".

O Goiás volta a campo no próximo domingo (28), às 19h, para enfrentar o Atlético-MG, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Neste momento, o Verdão ocupa a oitava colocação, com 16 pontos ganhos.