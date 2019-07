Internacional divulga nota sobre ocorrido no Gre-Nal e suspende sócia temporariamente

Depois do incidente ocorrido nas arquibancadas do Beira-Rio ao termino do Gre-Nal 421, realizado no sábado (20), o Internacional divulgou uma nota oficial em seu site. O clube fala que já identificou os envolvidos e suspendeu temporariamente a sócia que iniciou o conflito, além de esclarecer que não compactua com a violência. Leia a nota na íntegra:

“Após os fatos ocorridos ao final do clássico Gre-Nal do último sábado (20), o Sport Club Internacional analisou as imagens e determinou a suspensão temporária da sócia envolvida no ato.

Além da torcedora, os outros dois envolvidos também foram denunciados à Ouvidoria do Clube para abertura de processo disciplinar, que será analisado e processado pela Comissão de Ética e Disciplina do Conselho Deliberativo.

Informamos também que as imagens e as identificações serão entregues à Promotoria Especial do Torcedor do Ministério Público.

Ressaltamos, mais uma vez, que o Clube do Povo não compactua com nenhum tipo de violência ou discriminação.”

Entenda o ocorrido

Minutos após o fim Gre-Nal do último sábado, uma mulher acompanhada do filho balançou uma camiseta do Grêmio em um setor destinado à torcida colorada. Logo em seguida, uma torcedora do Internacional apareceu puxando a camisa, formando uma confusão. Vídeos do momento mostram a colorada empurrando a mãe, que tenta recuperar a roupa, enquanto a criança chora ao lado. Mãe e filho foram retirados do local por um segurança do clube, que levou em mãos a camisa. De acordo com uma nota divulgada no Twitter pelo presidente colorado Marcelo Medeiros, o objeto foi devolvido aos gremistas.





— Marcelo Medeiros (@medeirosinter) 21 de julho de 2019