Lateral-esquerdo Adriano, ex-Barcelona, é o novo reforço do Athletico

O lateral Adriano, ex-Barcelona, assinou com o Athletico e é o novo reforço do clube para a temporada. O atleta de 34 anos já estava na capital paranaense cuidando da forma física e esperando o desfecho das negociação, que finalmente foi realizada.

Na briga pelo jogador, o clube paranaense venceu contra Santos, São Paulo e equipes portuguesas, que também tinham interesse. As negociações demoraram por conta do alto salário solicitado pelo staff do jogador, cerca de R$ 350 mil, maior que o teto do clube, mas a proposta foi aceita.



Adriano foi revelado pelo rival, Coritiba, onde se profissionalizou com menos de 18 anos. Em 2005 ganhou uma chance na Europa, no Sevilla, onde se destacou e foi negociado com o Barcelona, em 2010, conquistando a Champions League e o Mundial de Clubes. Seu último clube foi o Beşiktaş, da Turquia, onde atuava desde 2016.



Quando as negociações ainda aconteciam, o técnico Tiago Nunes comentou sobre a possível contratação do lateral.

"O Adriano é um jogador que tem uma bagagem internacional gigantesca, qualquer clube gostaria de contar com ele. Se houver uma negociação eu vou acender mais uma velinha lá em casa para dar certo”, disse.



O atleta chega em tempo para uma eventual inscrição nas quartas de final da Libertadores, caso a equipe chegue até lá. Para isso, o Furacão precisa passar pelo Boca Juniors. O primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (22), na Arena da Baixada, às 21h30.