Athletico recebe Boca Juniors pela Libertadores com festa na arquibancada liberada

o doO Athletico recebe o Boca Juniors na noite desta quarta-feira (23), às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo da ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe paranaense deve ter algumas mudanças na equipe titular, além de ganhar um reforço importante nas arquibancadas do estádio.

Diretoria entra em acordo com a torcida organizada e libera festa

Finalmente o torcedor athleticano poderá utilizar baterias e bandeiras no estádio. Isso por conta de um acordo firmando na última segunda-feira (22) entre o clube e a maior torcida organizada do clube. A discussão sobre a festa nas arquibancadas já durava um bom tempo, com protestos da torcida em todos os jogos em casa. Agora, o setor Coronel Dulcídio inferior, atrás de um dos gols, estará liberado para a organizada.



Em campo, o Athletico deverá ter algumas mudanças. Na zaga, Pedro Henrique fica com a vaga de Halter, que está machucado. O ex-Corinthians lutava com Bambu pelo lugar no time. No meio, Wellington, que cumpre suspensão, dá lugar ao veterano Lucho González.



Quanto ao adversário, o técnico Tiago Nunes acredita que será fundamental se impor sobre um clube estrangeiro em um contexto eliminatório.



"É um time muito mais agressivo na fase defensiva, tem uma bola aérea perigosa. E naturalmente tem toda a tradição de uma competição internacional, recheado de jogadores importantes e acostumados a esse tipo de duelo. Para superá-los, a gente vai ter que fazer um fator local muito importante e tentar vencer", disse.



Quando perguntado sobre a partida de volta, na temida Bombonera, Tiago fez questão de relembrar alguns momentos parecidos já enfrentados por sua equipe.



"Além do jogo contra o Flamengo, tivemos o River, que também nos trouxe ensinamentos de como jogar em ambientes pressionados. Quando você joga no Monumental de Núñez com quase 70 mil pessoas, um ambiente ensurdecedor, contra uma equipe com o tamanho do River, e tira lições daquilo, você vem jogar no Maracanã com naturalidade. E já jogamos bem na própria Bombonera. Então nos tornamos uma equipe preparada", completou.



Provável escalação do Athletico: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Pedro Henrique e Márcio Azevedo; Lucho González, Bruno Guimarães e Nikão; Marcelo, Rony e Marco Ruben.

Boca tem desfalques importantes e dúvidas

A equipe comandada por Gustavo Alfaro terá mudanças importantes para o embate desta quarta-feira. Começando pela zaga, que deverá ser a reserva, já que Carlos Izquierdoz está suspenso e Lisandro López está machucado, dando espaço para Junior Alonso e Paolo Goltz.



Outra preocupação é o tempo sem jogar. A última partida da equipe foi em 2 de junho, na derrota para o Tigres, na final da Superliga da Argentina. Após a parada para a Copa América, o clube fez pré-temporada e disputou quatro amistosos.



Provável escalação do Boca: Andrada; Weigandt (Buffarini), Goltz, Alonso e Mas; Villa (Capaldo), Marcone, Nández; Alexis Mac Allister, Zárate e Ábila.