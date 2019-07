Fato inédito na cerreira, titularidade e pressão: Lucca é apresentado no Bahia

Após estrear em campo diante do Cruzeiro na última rodada, Lucca foi apresentado na manhã desta terça-feira (23) pelo Bahia. Sonho antigo do Tricolor de Aço, o atacante falou sobre o desejo antigo do clube soteropolitano. Também citou a experiência de jogar antes da apresentação, suas características em campo e até a respeito do clima do grupo baiano.

Procurado pelo Bahia em 2017, Lucca disse que está feliz com o acordo fechado e com a recepção da torcida tricolor nas redes sociais.

"De outros momentos já teve algum tipo de conversa com o pessoal que eu trabalho, mas acabou que não aconteceu. Hoje estou aqui, totalmente motivado, feliz, com o apoio de todo mundo. Não sou um cara ativo nas redes sociais, mas de vez em quando a ente olha. Esse apoio será importante no decorrer dos meses, no Brasileiro. Recebendo apoio do torcedor as coisas podem fluir mais facilmente. Estou feliz, espero que siga assim."

Contra o Cruzeiro, Lucca jogou 45 minutos e agradou boa parte da torcida. Em campo, o atacante conseguiu ser agudo e tirar a zaga mineira do conforto que estava no primeiro tempo. Assim, o jogador de 29 anos contou como foi a experiência inédita em sua carreira de entrar em campo antes mesmo de ser apresentado pelo clube.

"Situação um pouco diferente (a estreia). Mas as vezes pode acontecer. É cedo ainda, vamos com tranquilidade. Não quero atropelar nada. Foram 45 minutos em que me senti muito à vontade, arrisquei jogadas que são de minha característica. Um erro ou outro pode acontecer, mas procuro sempre tentar. Dificilmente se faz um jogo sem algum tipo de erro. Prefiro arriscar. Equipes como o Cruzeiro veio jogar, se não tiver jogada individual, acaba dificultando. Foi o que tentei fazer."

Lucca em sua estreia pelo Bahia diante do Cruzeiro na 10ª rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Oliveira / EC Bahia)

Ele ainda falou sobre suas características dentro das quatro linhas, concluindo o tema dizendo que vai se adaptar ao estilo de jogo proposto pelo treinador Roger Machado.

"Eu vou procurar me adaptar o mais rápido possível. A rapaziada me recepcionou muito bem. Estou me sentindo melhor a cada dia. Eu costumo ir para o gol, sou um jogador agudo, procuro finalizar as jogadas o mais rápido possível. Vou me adaptar ao jeito que Roger gosta de trabalhar. Sobre ser válvula de espace, difícil falar agora. Joguei um tempo só. Pude me movimentar bem, com o tempo vou me encaixando e as coisas vão acontecer naturalmente."

"Apesar das coisas não estarem acontecendo, espero que a gente possa recolocar nos trilhos rapidamente e conseguir os resultados"

Eliminado na Copa do Brasil para o Grêmio e sem vencer há sete jogos, o Bahia é começa ouvir a pressão de sua torcida por bons resultados. Contratado para resolver o problema das finalizações baianas, Lucca disse que o time precisa buscar a torcida novamente.

"Tentar colocar a torcida do nosso lado o mais rápido possível. Momento que a gente não queria estar passando. Estávamos em decisões, torcedor com a gente. Apesar das coisas não estarem acontecendo, espero que a gente possa recolocar nos trilhos rapidamente e conseguir os resultados."

Foto: Lucas Oliveira / EC Bahia

Nascido em Palmas, capital do Tocantins, o atacante também falou sobre o clima do elenco comandado por Roger.

"Clima aqui é sensacional. Vejo muita lealdade dentro do clube, respeitar o momento de cada um, pode acontecer de uma pessoa estar bem e outro ter que esperar. Quem está esperando está leal, não arruma confusão. Isso é legal. Isso é importante par ao decorrer dos nossos dias."

Agora somente com o Brasileirão no calendário, a equipe de Salvador viaja até Chapecó para encara a Chapecoense às 11h do próximo domingo (28). Logo, Lucca já comentou sobre o jogo diante dos catarinenses.

"Jogo muito difícil, complicado. Já tive a oportunidade de jogar lá várias vezes. Sempre tive dificuldades. Temos que nos preparar bem para conseguir um resultado que vai nos favorecer."

Confira a coletiva de apresentação de Lucca: