Bragantino e Ponte Preta duelam no Nabizão pela liderança da Série B

O Bragantino recebe, nesta terça-feira (23), a Ponte Preta, no Nabizão, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. As duas equipes, que já tem uma rivalidade com um tempo, empataram na última rodada e agora disputam a ponta da tabela. O Bragantino lidera com 20 pontos e a Ponte é a segunda colocada, com 19.

Zago com dificuldades para escalar

O técnico Antônio Carlos Zago vai ter que fazer algumas mudanças na equipe titular para a partida contra a Macaca. O zagueiro Ligger e o volante Barreto levaram o terceito cartão amarelo contra o Oeste e estão fora da disputa.

Uma das opções para o meio campo é o recém-chegado Ryller, que fez sua estreia na última partida. Ele chegou pouco antes da parada da Copa América, mas acredita já estar familiarizado com o jeito de jogar da equipe.

"Acredito que já em adaptei ao grupo e ao sistema que o treinador joga. Ainda sinto o peso da perna por causa do ritmo. Estamos no caminho certo, mas vamos trabalhar jogo a jogo para, no final, sermos felizes."

Provável escalação: Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Rayan, Rafael Carioca; Ricardo Ryller, Uillian Correia, Ytalo, Bruno Tubarão; Wesley, Roberson.

Jorginho também terá dor de cabeça

Para escalar a Macaca para este duelo, o técnico Jorginho também terá que pensar em algumas mudanças por conta de suspensões - Magrão e Airton.

Além disso, o lateral-esquerdo Isac sentiu dores no joelho e realizou tratamento na parte interna. O atleta havia estreiado contra o Atlético-GO.

Antes do treino no Majestoso, o treinador falou sobre a partida, que vale a liderança. "É uma decisão, vale a liderança. Sabemos o quanto é importante. Foi fundamental essa interação. Que essa atmosfera permaneça assim, com o torcedor junto, apoiando. Tomara que tenhamos pelo menos 3 mil indo lá apoiar. É uma sintonia interessante para conquistar o nosso objetivo. Diretoria, jogadores, comissão técnica e torcedor unidos com o objetivo de levar a Ponte à primeira divisão, quem sabe com o título da Série B."

Provável escalação: Ivan, Diego Renan, Renan Fonseca, Reginaldo, Henrique Trevisan; Edson, Camilo, Alex Maranhão (Mantuan), Matheus Vargas; Marquinhos, Roger.