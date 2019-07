Coritiba recebe Vila Nova em busca da primeira sequência de vitórias na Série B

O Coritiba recebe a equipe do Vila Nova na noite desta terça-feira (23), às 19h15, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B de 2019. Na tabela, a situação coxa-branca não é das melhores, já que a equipe ocupa uma tímida 9ª colocação, com 15 pontos, três atrás do primeiro clube dentro do grupo de acesso, o Atlético-GO. Do outro lado, o Tigre tenta se distanciar da zona de rebaixamento, já que é o primeiro time fora da zona de degola, mas possui 11 pontos, três a mais que o São Bento.

Coxa busca segunda vitória seguida pela primeira vez no campeonato

Até aqui, em 11 rodadas, a equipe comandada por Umberto Louzer não conseguiu vencer duas partidas seguidas na competição. Agora, com a vitória sobre o São Bento, dentro de casa, na última rodada, dá a oportunidade de que a primeira boa sequência apareça. O Coritiba tem quatro vitórias, três empates e três derrotas em 10 jogos na Série B de 2019.



Quanto à escalação, o clima é de mistério, já que o técnico Umberto Louzer não definiu a equipe que inicia a partida. A certeza é de que Rafinha e Wilson estarão fora, por conta de lesões, mas Vitor Carvalho e Juan Alano estão de volta após cumprirem suspensão. Para o lugar do experiente goleiro, quem deve ganhar uma oportunidade é Alex Muralha, enquanto que na lateral direita, no lugar de Felipe Mattioni, quem deve jogar é Sávio.



Mas se engana quem pensa que as mudanças param por aí. No meio, Matheus Sales e Luiz Henrique devem ser mantidos, mas há uma possibilidade de alteração. Já Giovanni, que não tem condições físicas para atuar, deve ser substituído por Thiago Lopes.



“O Giovanni, infelizmente, não pode ainda iniciar o jogo. Está evoluindo, mas temos tido cuidado com ele. Conversamos com ele e ele vai ganhando condicionamento gradativamente. Ele ainda não tem capacidade física para iniciar. Na contenção, vamos iniciar com o Matheus Sales. É um atleta que consegue construir melhor. O Vitor Carvalho é mais de contenção. Jogando em casa, temos que ter um time mais ofensivo”, disse Louzer.



O Coxa deve jogar com: Alex Muralha; Felipe Mattioni (Sávio), Walisson Maia, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Luiz Henrique e Thiago Lopes; Juan Alano, Robson e Rodrigão.

Vila conta com estreia e voltas importantes para reencontrar a vitória



A grande novidade para a partida desta terça-feira diante do Coritiba, é a chegada do atacante Mailson, que foi relacionado e vira opção. Além dele, Robinho e Carlinhos também foram contratados recentemente, mas não viajaram com a delegação e não estarão no banco. Quem volta à equipe são Jeferson, lateral-direito, e Joseph, volante. Ambos estavam suspensos e não enfrentaram o América-MG na última rodada.

O Tigre deve jogar com: Rafael Santos; Jeferson, Wesley Matos, Diego Jussani e Romário; Joseph, Ramon e Alan Mineiro; Mateus Anderson, Bruno Mota e Mailson