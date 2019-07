Cruzeiro tem atenções voltadas para River Plate em primeiro jogo das oitavas da Libertadores

A escalação de jogadores reservas e a folga dada aos titulares para a partida que aconteceu no último sábado (21) contra o Bahia, deixou claro a importância de se ganhar a Libertadores para o Cruzeiro na temporada. O time retorna à competição nesta terça-feira (23) contra o River Plate, às 19h15 - partida válida pelo primeiro jogo das oitavas de final, em Buenos Aires.

Em cenário nada favorável no Campeonato Brasileiro, o time, que varia entre realidades paralelas, está na 16º colocação no torneio nacional e nas semifinais da Copa do Brasil. E agora, retorna à competição continental, que parece ser a principal prioridade para o ano.

A distância de apenas quatro jogos dos comandados de Mano Menezes ao hepta da Copa do Brasil e o mal início do Brasileiro amenizaria a loucura de pensar na Libertadores como terceiro plano por parte da comissão e diretoria celeste, tendo em vista a situação caótica do time no torneio nacional. O técnico celeste, no entanto, preparou seus principais jogadores para a competição comprovando o quanto prioriza o torneio.

Com um elenco que figura entre aqueles de folhas salariais altíssimas, priorizar o maior torneio do continente, naturalmente, vira obrigação - mesmo quando as circunstâncias e a realidade não estão à favor. Hashtags como #VamoLaBestia e #ReconsquistarSantiago são usadas como incentivo por parte do marketing cruzeirense e, posteriormente, pela torcida celeste.

Em vídeo publicado pela TV Cruzeiro, o argentino Ariel Cabral, conhecedor das equipes de seu país, explica o que o torcedor cruzeirense pode esperar da Raposa no jogo de logo mais.

“Pode esperar que a gente vai se entregar, vai correr, vai jogar também, e vamos honrar a camisa do Cruzeiro, porque tem história. Nós estamos treinando e trabalhando para isso”.

Já Pedro Rocha, destaque da equipe celeste na temporada, realçou o que deve se fazer em campo se quiser ganhar uma partida do torneio.

“Acredito que, o que define muito a Libertadores, a competição em si, é a raça. É uma competição que exige raça, muito disputada, e você tem que dar o máximo ali, tem que ser na raça mesmo para você conquistar, porque senão, não adianta”.

Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro

Reencontro com o River

No dia 27 de maio de 2015, o Cruzeiro era eliminado pelo adversário da noite, na ocasião, pelas quartas de final. Em partida que marcou forte apoio ao então treinador Marcelo Oliveira, que havia perdido a mãe, foi o time argentino quem classificou, em vitória folgada por 3 a 0.

Foto: Gualter Naves/Cruzeiro/LightPress

A vitória no primeiro jogo por 1 a 0, com gol de Marquinhos, em pleno Monumental del Nuñez, nada significou.

Se serve de motivação, a realidade cinco estrelas é distinta da ocasião. Bicampeão brasileiro em 2013 e 2014, o Cruzeiro teve seu time desmanchado e, com um elenco nitidamente inferior, caiu.

Agora, a realidade é outra: a Raposa é a atual campeã da Copa do Brasil- conquistou as últimas duas edições-, mas com a diferença de que permaneceu a base vencedora. Com uma equipe experiente, cascuda e acostumada a jogar juntos, se espera um final diferente em 2019.

Provável escalação

Provável time do Cruzeiro: Fabio; Orejuela, Leo, Dedé, Egídio; Henrique, Lucas Romero, Marquinhos Gabriel, Thiago Neves, Robinho; Pedro Rocha