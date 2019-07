Flamengo anuncia contratação de Filipe Luís, que comemora: "Meu sonho de criança"

Após uma longa negociação, o Flamengo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Filipe Luís, de 33 anos. O 'namoro' entre os dois começou em maio, com reuniões entre as partes no Ninho e em Madri (ESP), onde o Rubro-Negro apresentou um projeto semelhante ao oferecido para Rafinha.

É oficial! O lateral-esquerdo Filipe Luís é o novo reforço do Mengão! Seja bem-vindo, craque! Muito sucesso com o Manto Sagrado! pic.twitter.com/nv3cn7LJ6z

Rubro-Negro desde criança, como deixou claro durante a negociação e após o anúncio, nas redes sociais, Filipe começou a carreira no Figueirense, até ser vendido para o Ajax, iniciando a passagem pelo velho continente.

Após 14 anos na Europa, oito no Atlético de Madri, o jogador tentou negociar sua permanência, mas queria um contrato maior que oferecido pelos Colchoneros e, no fim, optaram pelo fim do ciclo no clube espanhol. Outras equipes europeias manifestaram forte interesse, mas nenhuma seduziu Filipe.

Sentimento que passa de pai para filho, de vô para neto. O coração balança. Chegou o grande dia, o dia de realizar meu sonho de criança. O dia em que posso dizer que sou jogador do meu Mengão. pic.twitter.com/8fXq0xzhKG

— Filipe Luis (@filipeluis) July 23, 2019

Com a disputa da Copa América, onde foi o titular da Seleção Brasileira, Filipe afirmou que só escolheria seu destino depois da competição. Após passar um curto período de férias no Brasil, voltou à capital espanhola para se despedir do clube onde conquistou sete títulos, e foi o segundo estrangeiro que mais atuou, com 333 jogos.

O lateral-esquerdo é o non reforço do Rubro-Negro para a temporada. Antes de Filipe Luís, foram contratados Arrascaeta, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, João Lucas, Rafinha, Pablo Marí e Gerson.