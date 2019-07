Joia da base santista, Allanzinho encanta Sampaoli

Conhecido na base do Santos como Allanzinho, o jovem de 19 anos tem se destacou nos treinamentos da pausa da Copa América e vem ganhando chance na equipe principal. Na última segunda-feira (22), o atacante marcou um gol no jogo-treino contra o EC São Bernardo.

"Treinar com o profissional está me trazendo muito conhecimento. É um sonho de garoto que estou realizando. O contato com todos é muito bom. Observo o tempo todo e aprendo", disse o atacante de 19 anos, via assessoria de imprensa.

Allanzinho foi contratado em abril para a equipe sub-20 do Santos, após boa campanha na Copinha de 2019, quando defendeu a Portuguesa de Desportos. Pelo Alvinegro Praiano, foi titular em boa parte do tempo e marcou nove gols, em 16 partidas.

O próximo compromisso do Santos é contra o Avaí no próximo domingo às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, válido pela 12º rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante pode ser relacionado e estrear pela equipe profissional.