Com gols no segundo tempo, São Paulo atropela Chapecoense no Morumbi pelo Brasileirão

O São Paulo recebeu, na noite desta segunda-feira (22), a Chapecoense pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Com o placar construído nos minutos iniciais do segundo tempo, o Tricolor goleou a Chape por 4 a 0, com gols de Antony, Toró, Raniel e Vitor Bueno.

Mesmo jogando fora de casa, a Chape iniciou o jogo melhor que os donos da casa, que não conseguiam controlar a partida. Volpi, na primeira grande chance dos visitantes, salvou com o pé uma bola de Everaldo. Após cruzamento de Antony, Pato ajeitou para Raniel, que cabeceou com perigo, mas Douglas salvou. Os 45 minutos iniciais terminaram com vaias da torcida.

Cuca mudou bem a equipe e Toró e Everton fizeram a diferença na segunda etapa. Logo aos três minutos, Everton foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Antony cabecear. Aos sete minutos, Toró recebeu no meio e soltou uma bomba, sem chance para Tiepo. Aos 10 minutos, Raniel aproveitou bobeada da defesa, roubou a bola e saiu na cara do gol, batendo no canto.

Aos 20 minutos, Gum chegou a marcar, após cobrança de falta, mas o gol foi anulado, devido ao zagueiro estar em posição irregular. Já no final, aos 45 minutos, Igor Vinicius cruzou para a área e Vitor Bueno, de peixinho, marca o quarto gol do São Paulo no jogo.

Raniel e Vitor Bueno marcaram pela primeira vez com a camisa São Paulina. Com a vitória, o Tricolor chegou a quinta colocação, já a Chape continua na zona de rebaixamento.

Agora, as equipes só tem compromisso no próximo fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai até o Rio de Janeiro enfrentar o Fluminense, no sábado (27). Já a Chape recebe, no domingo (28), o Bahia.