Fim de ciclo: CBF demite Vadão do comando da Seleção Brasileira Feminina

Um ano e dez meses. Esse foi o tempo da segunda passagem de Vadão pela Seleção Brasileira Feminina. A CBF anunciou nesta segunda-feira (22) a demissão do técnico. O desligamento ocorre depois de 16 dias do término da Copa do Mundo de 2018, e 29 da eliminação brasileira.

Durante o tempo que permaneceu no comando da camisa carinho, o paulista de 62 anos sagrou-se campeão de duas Copa América - 2014 e 2018. A última conquista, conseguiu uma vaga no mundial.

Contudo, a preparação foi contestada, já que o Brasil perdeu oito dos nove jogos disputados antes de embarcar para a França. Pelo torneio SheBelieves Cup, a equipe verde amarela perdeu para a Austrália (3 a 0), Inglaterra ( 2 a 1), Japão (3 a 1), Espanha (2 a 1), Escócia (1 a 0) e duas vezes para os Estados Unidos (4 a 0 |1 a 0). O único triunfo foi contra a seleção japonesa, por 2 a 1.

Na Copa do Mundo, a seleção foi eliminada nas oitavas de final, pela França. Durante a primeira fase, terminou no terceiro lugar com duas vitórias e uma derrota.

Somando as duas passagens, Vadão ficou na beira do gramado em 22 oportunidades, no qual, comemorou o resultado em 10 oportunidades. A lamentação ficou em 12 episódios.

Confira a nota da CBF

"Após um ano e dez meses, em sua segunda passagem pela CBF, o técnico Oswaldo Alvarez, Vadão, deixa o comando da Seleção Brasileira Feminina.

Vadão dirigiu a Seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016, ficando em quarto lugar, e em duas edições de Copas do Mundo, no Canadá em 2015 e na França em 2019. Conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, além de duas Copas América, em 2014 e 2018, sendo que está última garantiu a vaga no Mundial da França e nas Olimpíadas de Tóquio 2020.

A CBF está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a Seleção Feminina Principal no prazo mais curto possível. Agradecemos ao treinador Vadão pelo trabalho e dedicação, reiterando por ele nosso respeito pessoal e profissional".