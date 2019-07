Nem feminino, nem masculino: Brasil não vai jogar futebol no Pan-Americano de Lima

Na próxima sexta-feira (26), os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, entram no calendário esportivo das Américas. Até dia 11 de agosto, 38 esportes serão disputados. Contudo, nem no feminino e nem no masculino a Seleção Brasileira será uma das participantes; cada categoria com seu motivo.

Mulheres não jogam por excelência

Por ter sido campeão da Copa América Feminina 2018, o Brasil garantiu vaga direta aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Dessa maneira, a seleção canarinha das meninas não marcam presença no Pan. Outro país que fica de fora é o Chile, vice-campeão da mesma Copa América. As chilenas vão jogar a repescagem para chegarem às Olimpíadas.

Os representantes da Conmebol serão Argentina, Uruguai e Paraguai (3º, 4º e 5º, respectivamente, da Copa América), além do anfitrião Peru. Já pela Concacaf, Estados Unidos e Canadá abriram mão da disputa em função da Copa do Mundo. Logo, Jamaica, Panamá, Costa Rica e México representam a América Central e do Norte.

Homens não jogam por incompetência

No Sul-Americano Sub-20, o Brasil fez péssima campanha, ficando apenas em quinto. Três primeiros da competição, Equador, Argentina e Uruguai são os representantes da Conmebol — além do Peru.

Pela Concacaf, Jamaica, Panamá, México e Honduras fecham a grade de oito participantes do Pan de Lima.