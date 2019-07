Com gols no segundo tempo, CRB derrota Criciúma e sobe na tabela da Série B

Em jogo válido pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o CRB venceu o Criciúma no Rei Pelé por 2 a 0, gols de Alisson Farias e Willie na segunda etapa. Com o placar, a equipe alagoana encostou de vez no G-4 da competição, já o Tigre, ligou o sinal de alerta contra o Z-4.

Os donos da casa começaram assustando, logo aos quatro minutos, Léo Ceará recebeu na frente da área e soltou o pé, a bola passou perto da meta de Luiz. A segunda boa jogada só aconteceu aos 26 minutos, após contra-ataque do CRB, Felipe Ferreira achou Willians Santana dentro da área, mas o atacante do time alagoano chutou fraco e Luiz defendeu.

O Galo alagoano teve as melhores chances da primeira etapa, a última delas foi aos 31 minutos, onde Willians Santana fez um grande cruzamento para Léo Ceará, que finalizou de cabeça, obrigando Luiz a fazer uma defesa espetacular.

O começo da segunda parte do jogo não foi empolgante, nenhuma grande oportunidade de gol até o CRB abrir o placar. Aos 28 minutos, após confusão na área, a bola sobrou para Alisson Farias, que chutou rasteiro no canto esquerdo, a bola morreu no fundo do gol.

O segundo gol não demorou muito, sete minutos depois, Léo Ceará achou Willie, que dominou e marcou o segundo. Nos minutos finais, o Criciúma ainda tentou uma pressão para diminuir o placar, aos 40 minutos, Daniel Costa soltou uma bomba do meio da rua e Edson Mardden fez uma boa defesa. No final, vitória do CRB, que chegou aos 16 pontos, ficando quatro pontos atrás do Londrina, que é o primeiro time dentro do G-4.

O próximo jogo do CRB é contra o Botafogo-SP, já na próxima sexta-feira (26), às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Já o Criciúma, encara o Figueirense no clássico local, no próximo sábado (27), às 11h, no Heriberto Hülse.