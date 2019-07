Focado em encerrar jejum de três jogos, Botafogo recebe Atlético-MG pela Sul-Americana

O Botafogo recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na primeira fase da competição, o Glorioso eliminou o Defensa y Justicia-ARG e na segunda fase bateu o Sol de América-PAR. Já o Galo, entrou direto na segunda etapa e eliminou o Unión La Calera-CHI.

Botafogo

O Botafogo não sabe o que é vencer há três jogos, mas tem a confiança no retrospecto positivo contra o Atlético-MG em partidas mata-mata. A única mudança certa no time que entrará em campo é a entrada do zagueiro Marcelo Benevenuto na posição de Gabriel, que pertence aos mineiros. Em entrevista coletiva, o técnico Eduardo Barroca aposta na predominância técnica da equipe para tentar surpreender o adversário.

"Vamos manter aquilo que a gente vem tentando fazer sempre, que é jogar pra ganhar, pra tentar ter um maior tempo de controle de bola e ter predominância técnica. Essa história de jogo de 180 minutos só levamos em consideração no final do segundo jogo. Precisamos jogar bem contra um adversário extremamente difícil em uma competição internacional", realçou.

O treino dessa terça-feira foi fechado à imprensa e a escalação só será conhecida momentos antes do apito inicial.

Atlético-MG

O alvinegro vem de um empate amargo contra o Fortaleza-CE no último fim de semana e busca a vitória nesta quarta-feira para melhorar o ambiente do dia-a-dia. Além disso, a equipe busca quebrar um tabu de seguidas eliminações para o Botafogo (a mais recente, em 2017).

Para a partida, o técnico Rodrigo Santana já não contava com o goleiro Victor, com tendinite. Porém, nessa terça-feira, o comandante ganhou mais um desfalque importante. O meia Cazares foi diagnosticado com uma conjutivite. Em seu lugar, Luan e Vinícius disputam a vaga.

"Temos que fazer um bom jogo. Sabemos que tem o fator de gol fora de casa e temos que tirar de lição os erros que nos custou a desclassificação na Copa do Brasil. No Estádio Independência somos fortes, mas temos que saber jogar os jogos fora de casa também", destacou o volante Elias, em entrevista coletiva na Cidade do Galo.

O próvavel Atlético-MG de logo mais tem: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Jair; Otero, Elias, Vinícius (Luan) e Chará; Alerrandro.