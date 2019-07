Umberto Louzer cita evolução do Coritiba após vitória diante do Vila Nova

O Coritiba venceu o Vila Nova por 2 a 0 na noite desta terça-feira (23) em casa, no Couto Pereira, pela décima primeira rodada da Série B do Brasileirão. Com gols de Rodrigão e Thiago Lopes, o clube da capital paranaense subiu para a sexta posição, com dezoito pontos.

O técnico Umberto Louzer falou em entrevista coletiva sobre o desempenho da equipe e a melhora em pontos trabalhados após os últimos resultados.

"A gente está em evolução. Nessa briga de repetição, você consegue o sincronismo, entrosamento, trabalhando os atletas vão se conhecendo e isso é um facilitador. Hoje fico feliz pela vitória, conseguimos fazer um jogo sem levar gols, o que é algo que estava nos incomodando nas últimas partidas. Trabalhamos bastante essa estrutura defensiva para que a gente pudesse neutralizar ações do adversário, evitar tomar gol e consequentemente construir e criar e hoje a gente conseguiu fazer os dois."

O treinador também falou sobre a performance dos goleadores da partida; Rodrigão, artilheiro da competição com 8 gols e Thiago Lopes.

"Rodrigão está construindo sua história, se tornando ídolo dentro do Coritiba. É um atleta que tem a nossa confiança, um líder dentro do grupo, tem crescido bastante e faz suas funções, ajudado na parte defensiva e dado continuidade também nos gols, que é o principal do centroavante."

"Quanto ao Thiago Lopes, é um atleta que tem um potencial de evolução muito grande, um menino que sofreu muito com lesões. Foi feito um trabalho da fisioterapia, fisiologia, preparação física e parte técnica. Ele tem consciência e conseguiu ter essa sequência. Atleta com potencial muito grande. Fez gol contra o Criciúma e hoje também. Tem que acreditar, dar confiança, segurança e dar o tempo para que ele possa deslanchar e eu tenho certeza que vai nos ajudar e muito dentro dessa competição."

Para o próximo confronto, contra o Operário-PR, fora de casa, Umberto não contará com dois jogadores.

"Uma coisa é certa: o Wilson e o Rafinha estão fora do próximo jogo pela questão física deles. Nosso tempo é curto de recuperação, vamos ver amanhã e quinta-feira como esses atletas vão responder para formatar a equipe ideal. Já conversei com os atletas justamente para ter essa consciência de fazer o regenerativo a partir de agora, se alimentar corretamente, hidratar, descansar e preparar o espírito para esse jogo. Vai exigir da gente nível de competitividade e concentração. Cada jogo dentro da Série B a partir de agora é sempre uma decisão. Temos que nos preparar mentalmente para ir lá e fazer um grande jogo e superar todas as diversidades."

A partida será na sexta-feira (26), às 19h15, no estádio Germano Krüger, pela décima segunda rodada da Série B.