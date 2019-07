Emelec reforçado e Flamengo com desfalques marcam duelo nas oitavas de Libertadores

É noite de Taça Libertadores! Na rodada de ida das oitavas da maior competição da América do Sul, Emelec e Flamengo medem forças no Estádio George Capwell, em Guayaquil, cidade do oeste equatoriano, a partir das 21h30 desta quarta-feira (24). Por mais que seja a primeira vez que ambos os times se enfrentam nesta edição, o histórico recente entre os dois é favorável aos brasileiros.

De 2012 para cá, Bombillos e Rubro-Negros já se encontraram seis vezes em três Libertadores: foram cinco vitórias dos cariocas e apenas uma dos guayasense, em 2012. E para logo mais, o time da casa passa por momento irregular na temporada e os visitantes têm um treinador que fará sua estreia pela competição sul-americana.

Angulo de volta ao time titular

No Campeonato Equatoriano, o Emelec está apenas em sétimo lugar e se classificou em segundo no Grupo B, atrás do Cruzeiro, que foi derrotado pelos equatorianos em pleno Mineirão. Sexta-feira passada, os Azuis foram derrotados em casa para o Deportivo Cuenca, por 1 a 0, pela liga nacional.

Treinador espanhol, Ismael Rescalvo tem a difícil tarefa de colocar fim à freguesia de seu time diante do Flamengo. Mas a torcida não está tão empolgada. Apenas metade da carga de 38 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Elenco do Emelec também treinou na terça-feira, 23 (Foto: Divulgação / CS Emelec

Algumas dúvidas no elenco perturbam o técnico europeu: o lateral-direito Caicedo sentiu dores no tornozelo durante os treinamentos e é dúvida. Em contrapartida, o centroavante Angulo está de volta ao time titular — ele segue suspenso em campeonatos nacionais por gestos ofensivos após uma expulsão. Leguizamón e Paredes não jogam por estarem lesionados.

Provável escalação do Emelec: Dreer; Caicedo, Jaime, Vega e Bagui; Arroyo, Godoy, Queiróz, Cortez e Guerrero; Angul. Técnico: Ismael Rescalvo.

Flamengo

Sob pressão da torcida após eliminação na Copa do Brasil, o Flamengo vai para o jogo desta quarta com a responsabilidade de conseguir um bom resultado. Classificado apenas na última rodada do Grupo D, parte da torcida ainda é cercada por desconfiança. Em quarto lugar no Brasileirão, os cariocas vêm de empate contra o Corinthians, por 1 a 1.

Estreante na competição continental, Jorge Jesus disse, em coletiva, que a ‘Libertadores também é a Champions da América Latina’ e que esse foi um dos motivos por aceitar o Flamengo. O treinador português também falou que Angulo ‘é um jogador já conhecido e observado na Europa’.

Na véspera do jogo, o Flamengo treinou no estádio do Barcelona de Guayaquil, maior rival do Emelec (Foto: Alexandre Vidal / CRF)

Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho são desfalques por lesão e Pará não joga por suspensão. Assim, Rafinha entra na lateral-direita e Gerson atua pelos lados do meio de campo. Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo diante do Corinthians, volta à titularidade.

Provável escalação do Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Léo Duarte e Trauco; Cuéllar, Arão, Diego e Gerson; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

VAR de Brasil x Argentina

O trio do apito é todo argentino: Fernando Rapallini tem a responsabilidade principal. Diego Bonfa e Maximiliano Del Yesso são os auxiliares. O VAR será comandado pelo uruguaio Leodan Gonzalez, o mesmo da polêmica semifinal entre Brasil e Argentina na Copa América 2019.